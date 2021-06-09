Biden anula prohibición de Trump sobre TikTok Y WeChat.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden retiró una serie de decretos que pretendían prohibir nuevas descargas de WeChat y TikTok, además de que ordenó una revisión del Departamento de Comercio a los supuestos problemas de seguridad que plantean dichas aplicaciones. Con esto, se anula prohibición de Trump sobre TikTok y WeChat.

Cabe recordar que durante la gestión del expresidente Donald Trump, se intentó bloquear la descarga de las aplicaciones por parte de nuevos usuarios, además de prohibir otras operaciones técnicas que, según TikTok y WeChat, bloquearían en la práctica su uso en los Estados Unidos. Los tribunales bloquearon los decretos, que nunca entraron en vigor.

Biden revoca la prohibición que puso el entonces presidente Trump sobre TikTok y WeChat en EEUU. Ahora,Comercio desarrollará los criterios para evaluar posibles riesgos de seguridad por apps "de propiedad, controladas o gestionadas" por personas vinculadas a gobiernos extranjeros pic.twitter.com/N6oCZO0ESK — Bricio Segovia (@briciosegovia) June 9, 2021

Nuevo decreto del Presidente Biden

El nuevo decreto del Presidente Biden revoca los decretos efectuados en pasado agosto sobre WeChat y TikTok, ambas de propiedad china, además de otro de el mes de enro que apuntaba a otras ocho aplicaciones de software de tecnología financiera y de comunicaciones.

Actualmente se efectúa una revisión de seguridad nacional estadunidense separada de TikTok, que comenzó a finales de 2019 y que sigue en curso, segú señaló un funcionario de la Casa Blanca que continúa muy preocupada por los riesgos de los datos de los usuarios de TikTok.

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La administración de Trump señaló que WeChat y TikTok planteaban problemas de seguridad nacional con la amenaza de que los datos personales sensibles de los usuarios estadunidenses podrían estar a disposición del gobierno del "Gigante Asiático".

TikTok, que cuenta con más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, ha negado la acusación de que planteen problemas de seguridad nacional.

This #PrideMonth and every month, TikTok is #ForYourPride. We pledge to celebrate diverse voices, commit to change through education, and honor the work of this inspiring community 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/KYb9zcvUcc — TikTok (@tiktok_us) June 1, 2021

¿Qué fue lo que pasó con TikTok en Estados Unidos?

Aunque el Departamento del Tesoro estadunidense y TikTok se negaron a efectuar comentarios a medios, se supo que la "app" del grupo chino "ByteDance" estaba sujeta a una prohibición en suelo estadunidense desde la firma de un decreto efectuado por Donald Trump, el pasado 14 de agosto, que obligó a la compañía "ByteDance" a ceder sus actividades en Estados Unidos.

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¿Qué fue lo que prohibieron de TikTok en Estados Unidos?

A finales del año 2019, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocida como "El Pentágono", prohibió a los soldados, marines y militares utilizar la aplicación en sus teléfonos de trabajo debido a que loa consideraron una amenaza cibernética.

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