DJ “Teho” efectuó un Set de altura en el corazón de los alpes suizos

El DJ francés "Teho", protagonizó una presentación en un inusual escenario: El "Glacier 3000", a una altitud de 3000 metros en el corazón de los Alpes suizos.

Una experiencia extraordinaria en los Alpes suizos

DJ "Teho":

"Hoy es como una locura, nunca he estado en un lugar como este, es enorme. Y sí, estoy muy emocionado de actuar".

El DJ de 30 años, originario de Montpelier en Francia, no ha podido actuar frente a un público desde el comienzo de la contingencia sanitaria por COVID-19, hace más de un año.

DJ "Teho":

"Fue un año difícil porque todos los clubes, festivales y todas las fiestas han cerrado debido al COVID-19. Pero siento que tuve mucha creatividad durante este período, porque estaba atrapado en el estudio y tenía mucho tiempo para hacer música".

El peculiar espectáculo fue organizado por la casa productora musical "Le Cercle", un medio de transmisión en vivo que filma y transmite actuaciones de "DJ" en vivo en lugares inusuales.

Mind-blowing @Teho_live on top of @Glacier_3000

This one was another huge challenge.

But in the end, the track created especially for this location fits perfectly this breathtaking panorama.



Teho - Glacier 3000, out tomorrow on all platforms! https://t.co/mnz8BfcIzL pic.twitter.com/vVCKtm9Z9U — Cercle (@CercleMusic) May 12, 2021

Pol Sauthier, jefe de comunicación "Le Cercle":

"Sé que cuando el mundo se abra de nuevo, habrá esta locura, esta voluntad de ir y socializar en festivales, en conciertos, porque somos personas, necesitamos este tipo de contacto".

Una plataforma con todos los "artefactos" fue transportada en helicóptero hasta el pico del "Glacier 3000" y fue necesario invertir algunas horas para instalar el equipo.

DJ Teho protagonizó un Set en el corazón de los Alpes suizos.|REUTERS/Denis Balibouse

Originalmente, se suponía que el espectáculo ocurriría durante el atardecer del día 22 de abril, pero la nieve obligó a la tripulación a postergarlo hasta el amanecer del día siguiente.

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Cabe señalar que no se trató de la primera vez que "Glacier 3000" alberga eventos artísticos.

Hace un año, mostró su apoyo a los artistas impactados por el COVID-19 al organizar un espectáculo aéreo donde el acróbata suizo, Freddy Nock, caminó con los ojos vendados y hasta montó una bicicleta a una altitud de 3000 metros.

¡ASOMBROSO! En Suiza el Glaciar 3000 se convirtió en un espacio donde los acróbatas locales hacen su magia durante el confinamiento. Freddy Nock, Ramón Kathriner y Sheila Nicolodi, han realizado impresionantes trucos en las alturas.



📷: EFE pic.twitter.com/yvHr1ufh5u — La Otra Cara Del Deporte (@otracaradeporte) June 23, 2020

Bernhard Tschannen, CEO de "Glacier 3000":

"Después de eso, muchas personas se pusieron en contacto con nosotros, DJs y otras personas para hacer eventos. Y "Le Cercle" fue una combinación perfecta, así que decidimos seguir adelante para hacer esto en una belleza natural única. Y tener un nuevo tipo de clientes que escuchan "Le Cercle" viendo sus filmes".

"Le Cercle" publicó el video de DJ Teho durante este 13 de mayo. Una experiencia extraordinaria en el corazón de los Alpes suizos.