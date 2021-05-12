Todo lo que tienes que saber sobre Hamás y su conflicto con Israel

Hamás, que se encuentra en guerra con el Gobierno de Israel, es un partido político que actualmente gobierna a la Franja de Gaza, en Azteca Noticias te contamos todo lo que deber saber sobre Hamás y su conflicto con Israel.

El Movimiento de Resistencia Islámico, es una organización palestina autodeclarada como Yihadista, nacionalista e Islamista cuyo objetivo original, establecido en su carta de fundación, fue el establecimiento de un Estado islámico en la histórica región de Palestina.

En el año de 2017, Hamás publicó un nuevo documento de principios en el que reclama el "establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital". Además, enfatizó su carácter nacionalista por encima del religioso, sin que eso le signifique abandonar la lucha armada, ni reconocer a Israel.

Cuenta con organizaciones dependientes que desarrollan actividades en diversos ámbitos, que van desde la asimilación cultural y religiosa a los jóvenes; la asistencia social a los palestinos más necesitados; la representación en instituciones políticas palestinas y hasta las Brigadas de "Ezzeldin Al-Qassam", su brazo armado que constantemente es acusado de practicar el terrorismo.

El Movimiento de Resistencia Islámico, que se encuentra en guerra constante con el Gobierno de Israel, es un partido político que actualmente gobierna la Franja de Gaza desde que fue elegido democráticamente en el año de 2016. Mahmud Abás, es el actual presidente palestino. Hamás busca "liberar la tierra, Jerusalén (Este) y las santidades islámicas y cristianas" en favor de los desplazados palestinos.

Los bombardeos entre palestinos e israelíes siguen avanzando. La tensión aumenta. pic.twitter.com/fQMfFmxpGv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2021

Franja de Gaza

La Franja de Gaza, cuyo nombre oficial es Estado de Palestina, es una nación medianamente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

¿En dónde está la Franja de Gaza?

Comúnmente conocida como Gaza, es una estrecha banda de tierra situada en el Oriente Próximo, 51 kilómetros son limítrofes con el suroeste de Israel, mientras que otros 11 kilómetros colindan con el noreste de la península del Sinaí.

¿Por qué Israel ataca a Gaza?

Israel atacó objetivos militares del movimiento islamista Hamás en Gaza, en respuesta por el lanzamiento de cohetes contra su territorio, según fuentes oficiales.

سحائب اللعنة على #حماس وكل من أيد #حماس و دعم #حماس .. وكل من صفق لـ #حماس وهو يحيا أمن في وطنه ولا يشعر برعب أهل #غزة .. اللهم رحماك بأهل #غزة .. هذا مايجري في #غزة الأن pic.twitter.com/JXDZ51gkIt — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 12, 2021

El conflicto entre Israel y Hamás

La disputa de Jerusalén (Este) es el principal conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Actualmente, las negociaciones de paz se encuentran totalmente estancadas. En el supuesto caso de Israel invadiera Gaza, cientos de miles de palestinos se quedarían sin un hogar además de que tendrían que migrar, provocando una crisis de movilidad que podría involucrar a Asia y a Europa. Cabe recordar que cualquier intervención por parte de Israel podría ser considerada un crimen de guerra, además de violaciones a acuerdos internacionales.

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Hamás, considerado un grupo terrorista en Occidente

El Movimiento de Resistencia Islámico o Hamás es considerado como un grupo terrorista por parte de algunas de las principales potencias de Occidente, pero ellos aseguran que "Hamás no tiene ningún problema con nadie por su religión, raza, secta o ideología".

Su problema, según ellos, es con los "ocupantes y agresores", por lo que se dicen con el derecho de enfrentarlos por todos los medios, incluidos la resistencia armada.