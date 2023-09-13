¡Se queda igual! Senado aprueba eliminar doble congreso

El Pleno del Senado aprobó las modificaciones legales para evitar el doble Congreso, el resultado se dio con 92 votos a favor, cero en contra y una abstención, por lo que se alcanzó la mayoría calificada que se necesitaba para evitar tener mil diputados y 256 senadores al mismo tiempo. Esto se votó este miércoles 13 de septiembre.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados se conforma por 500 diputados, mientras que la de senadores son 128 miembros.

✅ Para que las y los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República concluyan sus funciones legislativas el 31 de agosto de 2024, se aprueba reformar por unanimidad, con 92 votos a favor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. pic.twitter.com/uvMuZhI7oC — Senado de México (@senadomexicano) September 13, 2023

¿Qué significa el doble congreso?

El objetivo de la aprobación para modificar el artículo 65 de la Constitución Política mexicana era evitar tener a mil diputados y 256 senadores activos durante el mes de agosto de 2024, es decir, el doble de funcionarios trabajando.

“El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias”, es lo que se puede leer en el artículo 65 de la Carta Magna.

Con la resolución del pleno del Senado, la actual legislatura concluirá sus funciones el último día de agosto y la próxima comenzará el primero de septiembre y no en agosto, como estaba en la ley.

El problema surgió porque con la reforma político-electoral de 2014 se estableció que los nuevos legisladores deben reunirse el 1 de agosto en el año que el presidente electo empiece su encargo, es decir, lo adelantaron un mes, pues también se adelantó la fecha en que el nuevo mandatario asuma el cargo.

A pesar de que el Senado ya aprobó la eliminación del doble congreso, se trata de una reforma constitucional, por lo que ahora deberá ser aprobado por lo menos en 17 estados del país.