Hay Doble Hoy No Circula el lunes 14 de noviembre CDMX Edomex
Debido a que los niveles de ozono continuarán en el Valle de México, se aplicará el Doble Hoy No Circula durante el 14 de noviembre en CDMX y Edomex.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este lunes 14 de noviembre seguirá la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono por lo que se aplicará el Doble Hoy No Circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex)
Conoce las restricciones del Hoy No Circula para el martes 15 de noviembre en la CDMX y el Edomex.,
En su boletín de las 20:00 horas, detalló que se registraban niveles altos de ozono y se prevé que durante el lunes 14 de noviembre haya condiciones que no ayuden a la dispersión de contaminantes, como viento débil durante gran parte del día.
📄#ComunicadoCAMe— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 14, 2022
20:00hrs
Continúa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM.
Ver más en https://t.co/JOIhf2uBhS#CuidaTuSalud pic.twitter.com/Dw2yeX9Wr8
Qué autos tienen Doble Hoy No Circula el lunes 14 de noviembre
El Doble Hoy No Circula aplica este lunes 14 de noviembre de las 5:00 a las 22:00 horas y estos autos no circulan durante este día.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”.
- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.
- Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.
Autos que exentan el Doble Hoy No Circula el lunes 14 de noviembre
La CAMe dio a conocer los autos que circulan este lunes 14 de noviembre, a pesar de la Fase I de contingencia ambiental.
- Las motocicletas.
- Vehículos eléctricos e híbridos y con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6.
- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).
- Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.
- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
- Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente.
- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
¿Cómo saber si mi auto tiene Doble Hoy No Circula?
A través de la página del Hoy No Circula, los automovilistas pueden conocer si su vehículo circula solo ingresando el holograma y el número de placa. Será a través de un mensaje SMS que llegará la respuesta si ti vehículo circula.