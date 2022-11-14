La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este lunes 14 de noviembre seguirá la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono por lo que se aplicará el Doble Hoy No Circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex)

Conoce las restricciones del Hoy No Circula para el martes 15 de noviembre en la CDMX y el Edomex.,

En su boletín de las 20:00 horas, detalló que se registraban niveles altos de ozono y se prevé que durante el lunes 14 de noviembre haya condiciones que no ayuden a la dispersión de contaminantes, como viento débil durante gran parte del día.

📄#ComunicadoCAMe

20:00hrs

Continúa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM.

Ver más en https://t.co/JOIhf2uBhS#CuidaTuSalud pic.twitter.com/Dw2yeX9Wr8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 14, 2022

Qué autos tienen Doble Hoy No Circula el lunes 14 de noviembre

El Doble Hoy No Circula aplica este lunes 14 de noviembre de las 5:00 a las 22:00 horas y estos autos no circulan durante este día.



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autos que exentan el Doble Hoy No Circula el lunes 14 de noviembre



La CAMe dio a conocer los autos que circulan este lunes 14 de noviembre, a pesar de la Fase I de contingencia ambiental.



Las motocicletas.

Vehículos eléctricos e híbridos y con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por programa Hoy No Circula , independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¿Cómo saber si mi auto tiene Doble Hoy No Circula?

A través de la página del Hoy No Circula, los automovilistas pueden conocer si su vehículo circula solo ingresando el holograma y el número de placa. Será a través de un mensaje SMS que llegará la respuesta si ti vehículo circula.