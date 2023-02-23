¿Qué autos descansan por el Doble Hoy No Circula el viernes 24 de febrero en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 15:00 horas del día de hoy, se registró una concentración máxima de ozono, por lo que se activa el Doble Hoy No Circula para el viernes 24 de febrero de 2023 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a la contingencia ambiental.

Aunque por la tarde del viernes, la CAMe levantó las restricciones para los coches, por lo que opera de forma habitual el Hoy No Circula Sabatino para el 25 de febrero de 2023.

Además de los autos que descansan, la CAMe emite recomendaciones como evitar actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

📄#ComunicadoCAMe

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM, debido a una concentración máxima de #ozono de 155 ppb en la estación de monitoreo Ajusco Medio, Alcaldía Tlalpan.

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Qué autos descansan en CDMX por el Doble Hoy No Circula el 24 de febrero de 2023

Debido a estas medidas estos carros descansan circulan durante este viernes en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:



Los autos de uso particular con holograma de verificación 2. Los carros de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Los autos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los carros de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autos exentos del Doble Hoy No Circula el viernes 24 de febrero de 2023 en CDMX

La CAMe también dio a conocer qué autos sí podrán circular este viernes 24 de febrero de 2023, por lo que exentan las restricciones del Doble Hoy No circula, que son los coches eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.



Autos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color azul , terminación de placa 9 y 0 .

que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color , terminación de placa . Carros de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).

de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita). Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¿Por qué se aplica el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

La medida de restringir la circulación de algunos autos, conocido como el Doble Hoy No Circula, es por los niveles altos de ozono que se registraron durante la tarde del jueves 23 de febrero de 2023, los cuales se situaron en 155 en la estación de monitoreo Ajusco Medio, de la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Además, se sumaron la alta radiación solar registrada durante el día y a la estabilidad atmosférica provocada por el sistema de alta presión que afecta al centro del país. Estas condiciones se combinaron con el viento débil de dirección suroeste dentro del Valle de México, lo que provocó estancamiento de los contaminantes y alta formación del ozono y por ello se activó la contingencia ambiental.

¿Qué pasa si circulo en Doble Noy No Circula?

En caso de que no se respeten las restricciones del Doble Hoy No Circula, hay una multa que se aplica a los vehículos, la cual puede alcanzar los 2 mil pesos, ya que en la legislación actual indica que es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que son mil 938 pesos.