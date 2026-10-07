México cierra la puerta a la doble nacionalidad para quienes busquen la Presidencia y gubernaturas

La Cámara de Diputados declaró la validez de la reforma constitucional que impedirá a mexicanos con doble nacionalidad contender por la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; la nueva disposición recibió el respaldo de 22 Congresos locales y será aplicable en los procesos electorales a partir de 2028 .

Con esta declaratoria quedaron validadas las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con las que se establece como requisito para estos cargos contar con nacionalidad mexicana por nacimiento y de manera exclusiva; es decir, quienes aspiren a esas posiciones no podrán mantener ni adquirir otra nacionalidad.

¿Qué cambia para quienes quieran competir en 2028?

La reforma modifica las condiciones de elegibilidad para tres de los cargos políticos de mayor relevancia del país; para la Presidencia, el artículo 82 incorpora la exigencia de que la persona candidata sea mexicana por nacimiento y no tenga otra nacionalidad.

El mismo criterio se extiende a las gubernaturas mediante el artículo 116; en el caso de la capital del país, el artículo 122 establece la misma condición para quien busque ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación no se limita a impedir que una persona conserve una segunda nacionalidad; también contempla que no pueda adquirirla posteriormente cuando se encuentre en la ruta para ocupar alguno de estos cargos.

22 Congresos locales respaldaron la modificación

Para que una reforma constitucional de este tipo pueda avanzar, fue necesario el respaldo de las legislaturas estatales. La declaratoria reconoce el apoyo de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Con esta mayoría de congresos locales, la Cámara de Diputados pudo realizar la declaratoria de validez y cerrar una de las etapas del procedimiento de modificación constitucional.

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#AlMomento | Con el respaldo de 22 Congresos Locales, la Cámara de Diputados declaró la validez de reforma de la Constitución que prohíbe la doble nacionalidad para los mexicanos que busquen ser candidatos a la Presidencia de la Republica, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Esta disposición será aplicable para el 2028. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

La nueva regla tendrá efecto a partir de 2028

Uno de los puntos que debe quedar claro para quienes siguen los próximos procesos electorales es la fecha de aplicación; la reforma no será utilizada para las elecciones de 2027, sino que comenzará a aplicarse en los comicios de 2028, de acuerdo con la actualización del proceso legislativo.

La modificación constitucional fue planteada dentro de una discusión relacionada con la seguridad nacional y el ejercicio de responsabilidades vinculadas con el Estado mexicano; ahora, con su validación, el requisito de nacionalidad exclusiva formará parte de las condiciones para quienes busquen llegar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.