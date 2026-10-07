“No está en un mitin de Morena” Diputados cuestionan al titular de la Secretaría del Trabajo

La comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, terminó marcada por los cuestionamientos de diputados de oposición, quienes exigieron resultados concretos, además de respuestas sobre los señalamientos que lo vinculan políticamente con Andy López Beltrán.

El secretario del Trabajo acudió este martes 6 de octubre a la Cámara de Diputados para comparecer como parte del Segundo Informe del Gobierno Federal, pero a pesar de que fue arropado por los morenistas, legisladores del PAN y del PRI lo encararon.

Cuestionan a Marath Bolaños en la Cámara de Diputados: “No está en un mitin de Morena”

Desde tribuna, Bolaños aseguró que México pasaba por una “primavera laboral”, pero esta frase solo reavivó la polémica que vive Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) tras el cierre abrupto del programa en lo que resta del 2026.

El titular de la dependencia defendió los avances de la política laboral de la llamada Cuarta Transformación y destacó el incremento al salario mínimo, además del programa dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan.

Pero diputados del PRI insistieron en que más allá de los discursos, la Secretaría del Trabajo debía presentar resultados concretos, asegurando que no se encontraban en ningún mitin de Morena.

👷🏻‍♀️🧑🏼‍🌾👩🏻‍🎓 Jóvenes Construyendo el Futuro continuará Aseguró en tribuna @marathb, secretario del Trabajo, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. “Para que no haya duda”, señaló que el programa seguirá apoyando a las y los jóvenes actualmente inscritos: cerca de 197 mil beneficiarios. Además, indicó que continuarán abriendo espacios en la plataforma, con una estrategia focalizada para atender a quienes más lo necesitan. @marathb — Laura Brugés (@LauraBruges) October 6, 2026

“Por favor, secretario, ¿sí me está escuchando?”, le preguntó el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, recordandole que se encontraba en la Cámara de Diputados para rendir cuentas como secretario de Estado.

“No está en un mitin de Morena, no está en una asamblea partidista, no está frente a un templete buscando el aplauso fácil”, reprochó.

“No está en un mitin de Morena está en la Cámara de Diputados” Dijo el diputado del PRI, @CarlosGMancilla, al secretario del Trabajo, @marathb Cuestionó el por qué se cerraron las incorporaciones al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 📹 @LauraBruges https://t.co/hRf4KFls5n — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 6, 2026

¿Qué pasó con los Jóvenes Construyendo el Futuro?

El también presidente de la Comisión de Juventud pidió a Bolaños informar cuántos jóvenes solicitaron incorporarse al programa durante 2026, cuántos quedaron fuera y, sobre todo, cuántos de quienes terminaron su capacitación consiguieron un empleo formal.

“No me diga cuántos cobraron, no me diga cuántos fueron registrados, no me diga cuántos fueron vinculados, dígame cuántos consiguieron un trabajo”, reclamó el legislador, luego de que el titular presumiera los “buenos” resultados.

A pesar del éxito que la 4T presume, en días anteriores la Secretaría del Trabajo anunció que al alcanzar la meta anual del programa, este ya no abrirá sino hasta enero de 2027.

Pero el reclamo de la oposición vino de que si el gobierno presume JCF como uno de sus principales instrumentos para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, también debe informar cuántos terminan consiguiendo un empleo formal una vez que concluye el apoyo.

PAN cuestiona presuntos vínculos políticos de Marath Bolaños

Pero las críticas no pararon ahí. Durante la comparecencia, la diputada panista Ana María Balderas lanzó acusaciones sobre presuntos vínculos políticos entre el secretario del Trabajo y los hijos de Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora sostuvo que existe preocupación por la operación de una dependencia que administra importantes recursos públicos y padrones de millones de jóvenes.

En ese contexto, afirmó que Bolaños habría asumido también un papel como supuesto enlace entre Andy López Beltrán Andy López Beltrán y empresarios relacionados con contratos públicos.

