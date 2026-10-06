Senado emite declaratoria constitucional contra la doble nacionalidad, se turna a Cámara de Diputados

El Pleno del Senado de la República formalizó la declaratoria constitucional de la reforma que establece como requisito obligatorio la nacionalidad mexicana por nacimiento y de forma exclusiva, sin posibilidad de poseer otra ciudadanía, para todas aquellas personas que aspiren a ocupar la Presidencia de la República o las gubernaturas de los estados. Tras obtener la aprobación de la mayoría de los congresos locales requeridos para modificar la Carta Magna, la Mesa Directiva de la Cámara Alta remitió el decreto a la Cámara de Diputados para culminar con el trámite legislativo correspondiente y continuar con la ruta previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

#AlMomento | El Senado realiza la declaratoria constitucional de la reforma sobre doble nacionalidad, y la turna a la Cámara de Diputados, para el procedimiento correspondiente.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/qI8jmZXMGe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

¿De qué trata el candado a la doble nacionalidad y cuándo entra en vigor?

La iniciativa aprobada por el Poder Legislativo modifica los artículos constitucionales:



Artículo 82 (Fracción I): Modifica los requisitos para ocupar la Presidencia de la República. Establece que se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, y exige de forma explícita no tener ni adquirir otra nacionalidad. Artículo 116 (Fracción I): Aplica la misma restricción para las gubernaturas de los estados. Condiciona la postulación a ser mexicano por nacimiento y contar con nacionalidad exclusiva, sin posibilidad de conservar o tramitar un segundo pasaporte o ciudadanía extranjera. Artículo 122 (Apartado A, Fracción III): Extiende este candado constitucional de manera puntual a la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, equiparando los requisitos de elegibilidad a los de las gubernaturas estatales.

La medida responde a discusiones sobre la seguridad nacional y la integridad territorial, cerrando la puerta a que ciudadanos con doble pasaporte puedan acceder al mando de las Fuerzas Armadas o a la administración de las entidades federativas. Respecto a su aplicación, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial en el DOF; sin embargo, se aplicará hasta las elecciones de 2030 y no las de 2027 que son el próximo año.