Avanza reforma que busca prohibir doble nacionalidad para candidatos

La iniciativa de reforma constitucional para exigir a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura renunciar a otra nacionalidad generó posiciones encontradas en el Senado y podría estar en riesgo la mayoría calificada requerida para aprobarla.

La propuesta, que deberá ser enviada por la Cámara de Diputados, busca establecer que quienes ocupen esos cargos antepongan el interés de México a cualquier otra nacionalidad.

Morena defiende llevar a la Constitución la renuncia a otra nacionalidad

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que la obligación de renunciar a otra nacionalidad ya está prevista en la legislación secundaria, aunque consideró que la iniciativa presidencial plantea llevar ese requisito a la Constitución.

“Es un requisito que se está estableciendo en la iniciativa que presenta la Presidenta, que ya está establecido (…) en la Ley Nacional de Migración, en el artículo 17, si no mal recuerdo, concatenado al 16, establece que cualquiera que quiera, no solamente para el cargo de presidente de la República o de gobernador, sino en general para un cargo de elección popular, tendrán que expresar la renuncia (…) a otra nacionalidad”.

Desde el PRI, su coordinador parlamentario, Manuel Añorve, adelantó que votarán en contra. Cuestionó que la medida pueda afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente quienes tienen vínculos familiares o laborales con Estados Unidos.

Verde abre la puerta al respaldo, pero pide revisar el alcance

Desde el Partido Verde, Manuel Velasco planteó una postura menos definida; el coordinador parlamentario señaló que la mayoría de los senadores de su bancada le ha expresado su disposición para respaldar la iniciativa, aunque reconoció que existen legisladores que mantienen dudas sobre sus alcances.

Velasco subrayó que todavía habrá que esperar a conocer el dictamen final para determinar exactamente cómo quedará la propuesta.

La iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura renunciar a otra nacionalidad generó posiciones encontradas en el Senado. pic.twitter.com/0XyPEYh1Vz — Angel Gallegos (@gallegoso) September 8, 2026

El coordinador del Verde explicó que dentro de su bancada también hay senadoras y senadores con doble nacionalidad, algunos de los cuales estarían dispuestos a renunciar a ella. Sin embargo, aclaró que el tema continúa en una etapa de diálogo y debate interno.

“Hay libertad de decisión”, sostuvo al referirse a la posición que cada legislador podrá asumir frente a la iniciativa.

Con ello, el Partido Verde no cerró la puerta al respaldo, pero tampoco presentó una postura completamente unificada sobre el proyecto presidencial.

PAN acusa que la propuesta busca desviar la atención

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una crítica frontal contra la iniciativa.

El panista calificó la propuesta como una “cortina de humo” y sostuvo que el tema de la doble nacionalidad ya se encuentra regulado.

Anaya vinculó además la discusión con la situación política de Sinaloa y afirmó que, desde su perspectiva, la iniciativa busca desplazar la conversación pública sobre los señalamientos relacionados con el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Avanza reforma contra doble nacionalidad para cargos de elección

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 20 votos de Morena, PT y Partido Verde, una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución que impediría tener doble nacionalidad para aspirar a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen será discutido y votado próximamente en el Pleno de San Lázaro. La oposición rechazó la propuesta al considerar que limita derechos ciudadanos y podría afectar a millones de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doble nacionalidad.