Donald Trump recibe cinturón negro de noveno grado en Taekwondo

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos (EU), recibió un cinturón negro honorario de noveno grado de Taekwondo, en el resort Mar-a-Lago, en Florida.

Lee Dong-sup, presidente de la asociación Kukkiwon, fue el encargado de entregar el cinturón negro noveno Dan a Donald Trump, cabe destacar que es el título más alto que una persona puede alcanzar en este deporte.

La asociación Kukkiwon compartió las fotografías de la entrega a través de su cuenta de Facebook, donde se puede ver a Donald Trump portar el uniforme tradicional de Taekwondo, con el cinturón negro de noveno grado.

De acuerdo con la página de Facebook, Donald Trump estaba agradecido por recibir el título, uno de los más respetados en Taekwondo

“Es un honor para mí recibir el certificado de Dan honorario y creo que el Taekwondo es un arte marcial magnífico para la autodefensa. Deseo ver la demostración del equipo de Taekwondo de Kukkiwon”, manifestó el ex presidente de Estados Unidos.

Donald Trump no es el primer presidente en recibir cinturón negro

El ex presidente Donald Trump no es el primer líder mundial en recibir el honor máximo del cinturón negro noveno grado, pues en 2013, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, obtuvo el mismo honor, cuando visitó Corea del Sur.

Durante una visita de estado, Vladimir Putin recibió el cinturón negro de noveno grado en el Hotel Lotte de Seúl, de manos del titular de la federación de Taekwondo, Dr. Choue.

Quien agradeció a Putin por su compromiso en el desarrollo de ese deporte en Rusia, pues aseguró que el mandatario apoyaba activamente las artes marciales y entregarle el máximo honor fue una forma de agradecerle.

“Estamos muy agradecidos con el presidente Putin por el compromiso que ha demostrado en la promoción del Taekwondo en Rusia y estamos encantados de saber que él quiere seguir desarrollando este deporte en su país en el futuro", señaló Choue.

El Taekwondo es un deporte mundial que se encuentra en la lista oficial de los Juegos Olímpicos; sin embargo, hasta ahora no se conoce que algún mandatario practique dicho deporte.