100 años de control del petróleo venezolano: Trump le da concesión de un siglo a empresa estadounidense

La administración de Donald Trump dio nuevos detalles sobre el acuerdo alcanzado con Venezuela para la explotación de su petróleo y reveló se otorgó una concesión a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) con duración de 100 años.

De acuerdo con la información difundida por la Casa Blanca, la compañía podrá operar durante un siglo en 17 campos petroleros venezolanos que, en conjunto, concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas.

Acuerdo de Estados Unidos y Venezuela por 65 mil millones de barriles de petróleo

El convenio que le da a Estados Unidos el control de 65 mil millones de barriles de petróleo de Venezuela fue aceptado por la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y, parte del acuerdo, Washington también tendrá una participación directa en la estructura empresarial de NABEP.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos controlará el 35% de NABEP, mientras que el Departamento de Estado tendrá la posibilidad de comprar el 20% del crudo producido a precio de extracción.

Donald Trump anuncia histórico acuerdo petrolero con Venezuela.



EU obtendrá el control mayoritario sobre más de 65 millones de barriles de reservas de petróleo venezolanas. pic.twitter.com/Im4NK2KAyO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Ese petróleo estaría destinado principalmente a fortalecer las reservas estratégicas estadounidenses, en un momento en que la administración de Donald Trump busca garantizar fuentes de suministro y contener el impacto de los elevados precios energéticos.

¿Qué es NABEP y cómo funciona la concesión?

NABEP está encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt y asegura ser la segunda compañía con mayor producción de petróleo en Venezuela, pues actualmente extrae más de 200 mil barriles diarios.

La empresa pretende llevar su producción por encima del millón de barriles diarios mediante nuevas inversiones y la recuperación de instalaciones petroleras que durante los últimos años han sufrido un importante deterioro.

La Casa Blanca considera que el convenio permitirá reactivar la industria petrolera venezolana y aumentar el suministro de crudo hacia Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, NABEP destinará alrededor de 100 mil millones de dólares a rehabilitar la infraestructura petrolera venezolana y se prevé que durante los próximos 25 años la compañía entregue aproximadamente 200 mil millones de dólares en impuestos al gobierno de Venezuela.