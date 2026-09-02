Así luce la nueva moneda con la cara de Trump: ¿Cuánto cuesta y dónde comprarla?

La Casa de la Moneda de Estados Unidos anunció la venta de una nueva moneda de un dólar que lleva el rostro del presidente Donald Trump.

Se explicó que la pieza fue creada como parte de la celebración por los 250 años de la firma del tratado de independencia de Estados Unidos.

¿Cómo es la moneda con la cara de Donald Trump?

La nueva moneda de un dólar presenta en su anverso el rostro del presidente Donald Trump, y junto al retrato aparecen las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776-2026”.

En el reverso se encuentra una representación del Gran Sello de Estados Unidos, uno de los principales símbolos oficiales de la nación, con una imagen que muestra un águila calva con una rama de olivo en una de sus garras y un grupo de flechas en la otra, mientras que en su pecho lleva un escudo.

La parte posterior también incluye las leyendas “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR”, además del número 250 que forma parte del diseño como referencia al aniversario de la independencia de Estados Unidos.

The 2026 President Donald J. Trump $1 Coin is officially in circulation and available for purchase today at 12 PM ET. 🇺🇸



Purchase here: https://t.co/Qx6m0tG7BX pic.twitter.com/2EonH9ggCw — Treasury Department (@USTreasury) September 2, 2026

La emisión de la moneda forma parte de las polémicas iniciativas impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump para reforzar su presencia en distintos espacios de la vida pública del país.

Entre ellas también se encuentran los intentos por incorporar su nombre al Centro Kennedy y al Instituto de Estados Unidos para la Paz, medidas que han enfrentado distintos obstáculos legales.

La polémica por la moneda con la cara de Trump

La moneda ha provocado cuestionamientos debido a una ley federal que, en términos generales, impide colocar la imagen de un presidente vivo en las monedas de Estados Unidos.

Sin embargo, existen disposiciones que permiten al secretario del Tesoro autorizar determinadas emisiones consideradas especiales o conmemorativas.

Aunque la moneda tiene un valor nominal de un dólar y puede utilizarse como dinero de curso legal, la Casa de la Moneda también comercializará presentaciones especiales para coleccionistas.