Donald Trump enfrenta 37 cargos federales por mal manejo de documentos clasificados

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, enfrenta 37 cargos por el mal manejo de documentos clasificados que tenía en su poder después de haber dejado la Casa Blanca y conspiración para obstruir la justicia después.

Incluidos 31 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional, un delito por el que podría ser sentenciado hasta 10 años de cárcel si es encontrado culpable.

Los cargos se derivan del tratamiento de Trump a materiales confidenciales del gobierno que se llevó a su casa de Mar-a-Lago, Florida, cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

De acuerdo con la acusación, los documentos que tenía el republicano incluían secretos militares sensibles de Estados Unidos, información del programa nuclear y las posibles vulnerabilidades internas y de sus aliados en caso de un ataque.

|Reuters

Los oficios pertenecían al Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias de seguridad, quienes no estaban enteradas que el empresario había sacado información.

La acusación también indica que el exmandatario estadounidense mostró a otra persona un documento del Departamento de Defensa descrito como un "plan de ataque" contra otro país.

Los investigadores incautaron aproximadamente 13 mil archivos de la propiedad Mar-a-Lago, hace casi un año. Cien fueron marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había dicho previamente que todos los registros con marcas clasificadas habían sido devueltos al gobierno.

¿Cuáles son los problemas legales de Donald Trump?

Es el segundo caso penal de Trump, que debe ir a juicio en Nueva York el próximo marzo en un caso estatal derivado de un pago de dinero por silencio a una estrella porno.

Hace un mes fue declarado responsable de un cargo de abuso sexual contra la columnista y escritora E. Jean Carroll, que ocurrió en una tienda departamental de Nueva York en 1996.

El magnate estadounidense tuvo que pagar cinco millones de dólares a la escritora por daños compensatorios y punitivos. Debido a que este fue un caso civil, el exmandatario no enfrentó consecuencias penales.

Con información de Reuters