Jurado declara responsable a Donald Trump de agresión sexual contra Jean Carroll

Un jurado en Manhattan, Estados Unidos, declaró a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, responsable de agresión sexual contra la columnista y escritora E. Jean Carroll, que ocurrió en una tienda departamental de Nueva York en 1996.

El jurado, conformado por nueve personas, deliberó durante casi tres horas, y concedió que el magnate estadounidense pague cinco millones de dólares a la escritora por daños compensatorios y punitivos. Debido a que este fue un caso civil, el exmandatario no enfrentará consecuencias penales.

Un jurado de #Manhattan determinó que #DonaldTrump abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll aunque él diga que ni siquiera la conoce. @ronensuarc de la @VozdeAmerica nos informa de la millonaria indemnización que deberá pagar el magnate. pic.twitter.com/8ITTYNyiCK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

El jurado debía decidir si el republicano abusó sexualmente o tocó a la fuerza a Carroll, quien lo demandó por agresión sexual. El empresario siempre negó los actos e incluso calificó la denuncia de ser una estafa.

No obstante, el juicio contó con el testimonio de dos mujeres más que también acusaron a Trump de agredirlas sexualmente hace décadas.

Natasha Stoynoff, exreportera de la revista People, dijo al jurado que el empresario la acorraló en su club Mar-a-Lago en Florida en 2005 y la besó a la fuerza durante “unos minutos” hasta que un mayordomo interrumpió el presunto asalto.

El segundo testimonio, de Jessica Leeds, relató que Trump la besó, la manoseó y le subió la mano por la falda en un vuelo en 1979. El jurado también escuchó extractos de un video de "Access Hollywood" de 2005 en el que Trump dice que las mujeres le permiten "agarrarlas por el coño".

El veredicto representó un revés legal para Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024; quien además se ha convertido en el favorito en las encuestas de opinión para la nominación presidencial republicana.

¿Por qué Carroll acusa de abuso sexual a Donald Trump?

La escritora relató que en 1996, se encontró con Donald Trump en el almacén de Bergdorf Goodman. Ella le ayudó a hacer compras para una niña. Después fueron a una tienda de lencería donde él la llevó a los vestidores y le sugirió que se probará un body.

|Reuters

El republicano “se abalanzó sobre Carroll, empujándola contra la pared, golpeándole la cabeza bastante fuerte y poniendo su boca sobre sus labios. Trump la empujó contra la pared nuevamente, metió su mano debajo de su abrigo y le bajó las medias”, dice la demanda de Carroll.

Después, “Trump se abrió el abrigo y se desabrochó el pantalón. Trump luego empujó sus dedos alrededor de los genitales de Carroll y forzó su pene dentro de ella”, se lee en el documento Finalmente Carroll lo empujó con la rodilla y salió corriendo del vestidor.

Donald Trump califica de vergonzoso el veredicto del jurado por el caso Carroll

A través de su red social Truth Social, el expresidente estadounidenses Donald Trump se pronunció sobre el veredicto donde lo encontraron responsable de abusar sexualmente de la escritora Carroll.

En su cuenta, el republicano insistió en que “no tengo ni idea de quién es esta mujer” y añadió que “este veredicto es una vergüenza”, asimismo lo calificó como “la caza de brujas más grande de todos los tiempos”.

