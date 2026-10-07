Científicos ganan el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la asimetría en las moléculas

Este miércoles 7 de octubre se anunció que el Premio Nobel de Química 2026 fue concedido a dos destacados científicos: el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai. Estos investigadores fueron galardonados por encontrar una solución al enigma de la asimetría en las moléculas, específicamente en lo que se conoce como "imagen especular".

Su descubrimiento es de gran relevancia para la industria farmacéutica, ya que permite fabricar productos de manera más eficiente y precisa. Kagan de 95 años, está afiliado a la Université Paris-Sud en Orsay y Soai de 76 años a la Universidad de Ciencias de Tokio.

¿Sobre que trató este Premio Nobel?

El premio de este año trató sobre química fundamental. "Muchas moléculas existen en dos versiones diferentes. Como mis manos. Son como imágenes especulares la una de la otra, se parecen, pero no son idénticas. No puedo superponer mis manos. Estas moléculas se denominan quirales, del griego que significa mano”, declaró Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

"Este es el día más emocionante de mi vida, estoy muy contento de compartir este premio con el profesor Henri Kagan", dijo Soai por teléfono en la rueda de prensa del Premio Nobel , y añadió que estaba de compras cuando recibió la noticia.

¿De que trata su nuevo hallazgo?

El Comité Nobel explicó que las moléculas presentes en todos los seres vivos, como los aminoácidos que componen las proteínas, son quirales, lo que significa que existen en dos versiones que son imágenes especulares una de la otra. Este fenómeno, conocido como homoquiralidad, ha desconcertado a los químicos por más de un siglo.

Esta imagen, compartida por la Real Academia Sueca de Ciencias, ilustra el concepto detrás de la investigación de los dos galardonados.| Nobel Prize

Kagan y Soai lograron demostrar cómo dirigir las reacciones químicas para favorecer una única imagen molecular especular, lo cual es esencial en el diseño y fabricación de medicamentos. Sus investigaciones proporcionaron herramientas valiosas para preparar selectivamente la versión correcta y deseada de una molécula, lo que podría tener un impacto significativo en el tratamiento de enfermedades.

¿Cuál fue su premio por este nuevo descubrimiento?

Ambos científicos recibirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a US$1,192 millones. Con este reconocimiento, Henri Kagan y Kenso Soai se unen a la prestigiosa lista de ganadores del Premio Nobel de Química, destacando por su contribución a resolver un enigma científico fundamental que intrigó a la comunidad académica durante décadas.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

En la edición de 2025, el galardón fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas.

Los premios de esta semana continuarán el jueves con el de Literatura y con el de la Paz el viernes, mientras que el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el próximo lunes.