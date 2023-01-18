Donald Trump anuncia su primer acto de campaña presidencial 2024

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump ya tiene fecha para su primer acto de campaña presidencial en cara a las elecciones de 2024. Este será el próximo sábado 28 de enero en Carolina del Sur, afirma su equipo de campaña.

Cabe destacar que Carolina del Sur tiene una gran influencia como uno de los primeros estados en realizar contiendas para las elecciones presidenciales durante los años electorales.

De acuerdo con el anuncio del equipo de campaña de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, uno de los partidarios más leales del exmandatario y el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, se unirán a Trump en la Cámara de Representantes de Columbia cuando presente el quipo de liderazgo estatal de su campaña presidencial.

Carolina del Sur: Clave para campaña presidencial de Donald Trump

En 2016, cuando Carolina del Sur era el tercer estado, después de Iowa y Nueva Hampshire, la victoria estatal de Donald Trump ayudó a consolidar su estatus como favorito de los republicanos.

La victoria del presidente demócrata Joe Biden en las primarias del estado en 2020 fue un punto crucial para su candidatura después de un mal desempeño en las primeras contiendas de nominación.

Donald Trump presentará a su equipo de campaña en Carolina del Sur|Reuters

En Columbia, se prevé la asistencia de 500 personas, según funcionarios de Carolina del Sur; asimismo, agregaron que distintos sitios tanto dentro como fuera del recinto fueron reservados durante todo el día.

Empresa de Donald Trump tuvo que pagar una multa de 1.61 millones de dólares

El pasado 13 de enero, la agencia Reuters destacó que un juez de Nueva York condenó a la empresa inmobiliaria homónima de Donald Trump a pagar una multa penal de 1.61 millones de dólares tras ser declarada culpable de maquinación para defraudar a las autoridades fiscales durante 15 años.

El juez Juan Merchan impuso la sentencia máxima posible bajo la ley estatal después de que el mes pasado los jurados declararon a dos afiliados de la Organización Trump culpables de 17 cargos penales. De acuerdo con Susan Necheles, una de las abogadas de la defensa, dijo que la empresa de Donald Trump planea apelar.

Con información de Reuters