Empresa de Donald Trump es multada con 1.61 millones de dólares

La empresa del expresidente Donald Trump fue declarada culpable de defraudar a las autoridades fiscales durante 15 años, por lo que deberá pagar una multa de 1.61 millones de dólares como multa.

El mes pasado los jurados declararon culpable a la organización Trump de 17 cargos penales, por lo que el juez Juan Merchan impuso la sentencia máxima de acuerdo con la ley estatal de Manhattan.

El caso se centró en los cargos de que la empresa pagó gastos personales como alquiler gratuito y arrendamiento de automóviles para altos ejecutivos, incluido el exdirector financiero Allen Weisselberg, sin informar los ingresos, y les pagó bonos como si fueran contratistas independientes.

Susan Necheles, una de las abogadas de la defensa, dijo que la empresa de Donald Trump planea apelar la decisión del juez.

"La sentencia de hoy, junto con la sentencia de principios de esta semana, cierra este importante capítulo de nuestra investigación en curso sobre el expresidente y sus negocios", dijo Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina se encargó del caso, sigue llevando a cabo una investigación criminal sobre las prácticas empresariales de Trump. Las empresas no pueden ser condenadas a penas de cárcel o prisión.

Joshua Steinglass, uno de los fiscales, pareció lamentar el tamaño del castigo, diciendo a Merchan que la pena era sólo una "pequeña parte" de los ingresos de la Organización Trump.

|Reuters

Los problemas legales de Donald Trump

Donald Trump enfrenta otros problemas legales, incluidas las investigaciones relacionadas con el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, la retención de documentos clasificados después de salir de la Casa Blanca y los esfuerzos para anular su derrota de las elecciones de 2020 en Georgia.

El expresidente financiero de Trump Organization fue sentenciado a cinco meses de cárcel. La sentencia fue impuesta por el juez Juan Merchan en una corte del estado de Nueva York, en Manhattan.