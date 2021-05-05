Donald Trump se queda sin cuenta de Facebook seis meses más

La Junta de Supervisión de Facebook dio este miércoles su veredicto sobre las cuentas de Donald Trump: seguirán bloqueadas.

De esta forma, el organismo de regulación de la red social afirmó que la decisión permanecerá vigente por al menos otros seis meses, cuando se hará una nueva revisión del caso.

Esta medida también aplica para el perfil que el mandatario tiene en Instagram, también propiedad de Facebook, donde Trump tenía 60 millones de seguidores.

La Junta de Supervisión, organismo que ha sido catalogado como 'judicial' por expertos, es el encargado de la regulación de contenidos, bajo la premisa de que los contenidos publicados en la red social no deben ignorar las prácticas de moderación.

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¿Por qué están bloqueadas las redes de Donald Trump?

Donald Trump fue bloqueado indefinidamente de Facebook y su plataforma hermana, Instagram, el pasado 7 de enero, un día después de que sus seguidores irrumpieron en el Capitolio de Washington con la intención de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, después de que el entonces presidente "alentó" a sus partidarios a evitar que se decretara el triunfo de Joe Biden.

De acuerdo con un comunicado de las plataformas, Trump presuntamente alentó al odio y la violencia en reiteradas ocasiones a través de sus perfiles, y tras el saldo de cinco personas fallecidas en los hechos violentos del Capitolio, se determinó cerrar las cuentas del político republicano.

Posteriormente, a este movimiento se sumaron plataformas como Twitter, YouTube, Twitch y hasta aplicaciones de citas como Tinder y Grindr. Todas argumentaron que no permitirían que el ex presidente siguiera fomentando mensajes de intolerancia que llevaran a la violencia.

Por esta situación, Trump anunció la creación de su propio portal web para contrarrestar las medidas impuestas por las distintas redes sociales y mantener a sus seguidores al tanto de sus actividades, además de que tiene la intención de "preservar su legado presidencial" y mantenerse en el radar político con el objetivo de volver a la Casa Blanca en 2024.

Tras la polémica decisión de las redes sociales, algunos estados de la unión americana ya preparan una respuesta contra la "censura" impuesta por las plataformas, como es el caso de Florida, donde los operadores podrían recibir multas de hasta 250 mil dólares en caso de no cumplir con una ley que está cerca de ser aprobada.

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