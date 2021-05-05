Putin envía “sentido pésame” a AMLO por accidente en el Metro CDMX

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje con su "más sentido pésame" al titular del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador por el accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro ocurrido el pasado lunes en la estación Olivos.

El mandatario ruso lamentó los hechos ocurridos en el Metro de la Ciudad de México por las "trágicas consecuencias", ya que causó la muerte de 25 personas y más de 70 lesionados.

"Le pido que transmita mis palabras de sincero pésame y apoyo a los familiares y amigos de las víctimas mortales, así como mis deseos de pronta recuperación a todos los heridos", declaró Putin según la prensa de ese país.

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"Vladimir Putin ofreció sus condolencias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el mortal colapso del paso elevado del metro de la Ciudad de México", señala una comunicación oficial del Kremlin.

Vladimir Putin offered condolences to President of Mexico Andres Manuel Lopez Obrador over the deadly collapse of Mexico City metro overpass https://t.co/nYMyWno7Vi — President of Russia (@KremlinRussia_E) May 5, 2021

Ayer, la embajada de Rusia en México envió sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y deseó la pronta recuperación de los lesionados.

A través de su cuenta de Twitter, en español y en ruso, la embajada rusa hizo referencia al accidente ocurrido la noche del lunes pasado en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Esta noche en la Ciudad de México colapsó un puente del metro, hay pérdidas humanas. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y deseamos pronta recuperación a los heridos. pic.twitter.com/KhwqUwHU8l — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) May 4, 2021

¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro?

La noche del lunes pasado, a las 22:22 horas, una trabe de la parte elevada de la Línea 12 del Metro se colapsó cuando un tren pasaba por ahí, desplomándose entre las estaciones de Olivos y San Lorenzo Tezonco.

Este accidente dejó como saldo a 25 personas sin vida y poco más de 70 lesionados.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por homicidio culposo y daño a la propiedad.

La Fiscalía señaló que su compromiso es tener una explicación sobre los hechos ocurridos la noche de este lunes en la Línea 12, para dar garantía a los ciudadanos de que "se llegará a la verdad y se hará justicia, no se ocultará información, ni se encubrirá a nadie".

En tanto, la jefa de Gobierno informó que la empresa Det Norske Veritas (DNV), se encargrá del peritaje internacional de lo que ocurrió

De acuerdo con su sitio web, cuenta con diversas acreditaciones internacionales y se basa en el estándar ISO 17021 para los procesos de auditoría. La empresa tiene sedes en la Ciudad de México, Querétaro y Campeche, así como en más de 100 países.

En tanto, el gobierno mexicano declaró tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del trágico accidente.

Hemos decretado tres días de luto en la CdMx en solidaridad con las víctimas de la lamentable tragedia del día de ayer en la línea 12 del metro quienes recibirán del gobierno todo el apoyo. https://t.co/sglU5eSezb — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 5, 2021

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