¿Dónde está Daniel Asaf? Diputado de Morena pasa lista, pero nadie lo ve en San Lázaro

El diputado morenista Daniel Asaf, conocido como “El Gallo”, fue buscado por Azteca Noticias en la Cámara de Diputados, luego de los señalamientos que lo vinculan con Amílcar Olán, amigo y socio de Andy López Beltrán.

De acuerdo con el registro del tablero electrónico, Asaf pasó lista y participó en la sesión de este día. Sin embargo, no fue localizado en su curul, identificada con el número 224, por lo que surgieron dudas sobre cómo registró su asistencia.

¿Dónde está "El Gallo"?



El morenista Daniel Asaf apareció con asistencia y participación registrada en San Lázaro, pero no fue visto ni en su curul ni en su oficina.



Azteca Noticias lo buscó para preguntarle por Amílcar Olán, el contratista preferido del #ClanDelMalestar, y… pic.twitter.com/bcWlXmkeh0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Buscan a Daniel Asaf en la Cámara de Diputados

La reportera de Azteca Noticias, Maxi Peláez, acudió también a la oficina del legislador para solicitar una entrevista sobre la situación de Amílcar Olán y los señalamientos que apuntan a que Asaf habría sido uno de sus socios y facilitadores.

No obstante, el diputado tampoco fue localizado en su oficina. Personal del lugar confirmó que había acudido, pero no precisó dónde se encontraba. Hasta el momento, no se cuenta con una declaración suya sobre estos señalamientos.