Nuevo campus de la UNAM abre en CDMX: esta será su ubicación exacta

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que se puso en marcha el nuevo campus que se compondrá de 15 edificios y recibirá formalmente el nombre de: Campus UNAM Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de un boletín, la Máxima Casa de Estudios informó que se ofrecerán programas de posgrado y todos los recintos históricos estarán abiertos al público, pero ¿cuál será su ubicación?

¿En dónde se ubicará el nuevo campus de la UNAM en CDMX?

El proyecto tendrá como sede central el Antiguo Templo de San Agustín, que se ubica sobre la República de El Salvador 76, en el Centro Histórico de la capital.

El Antiguo Templo fue sede de la Biblioteca Nacional de México durante unos 112 años, ahora su reapertura como Campus de la UNAM está prevista para 2027.

La Biblioteca Nacional a inicios del siglo pasado, cuando estaba en el antiguo templo de San Agustín; es la actual esquina de Isabel la Católica y República de Uruguay: pic.twitter.com/Bq35CgVxFx — México en el Tiempo (@cdmexeneltiempo) April 24, 2023

En este espacio también comenzará operaciones el Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA), que a decir de la Universidad, será un punto de encuentro para toda la sociedad ya que será abierto al público.

¿Qué habrá en el nuevo Campus UNAM Centro Histórico?

De acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, el proyecto busca aprovechar de manera conjunta los espacios que la Universidad ya tiene en esta zona de la capital.

Se contempla que el Campus ofrezca actividades de posgrado, debates académicos, programas culturales, por lo que cualquiera que visite el Zócalo puede entrar al lugar.

El rector explicó que el campus pretende convertirse en un espacio de acceso público, abierto y gratuito, en el que puedan convivir distintas disciplinas y perspectivas.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto será la recuperación y reapertura parcial del Antiguo Templo de San Agustín, inmueble que durante casi un siglo albergó la Biblioteca Nacional de México.

¿Qué edificios forman parte del Campus UNAM Centro Histórico?

El proyecto no se limitará al Antiguo Templo de San Agustín, pues se contemplan varios inmuebles históricos y espacios universitarios ubicados en esta zona de la capital.

Entre ellos se encuentran:



Antiguo Templo de San Agustín.

Academia de San Carlos.

Templo de San Pedro y San Pablo.

Colegio de San Ildefonso.

Escuela de Jurisprudencia.

Escuela de Economía.

Cárceles de la Perpetua.

Palacio de Medicina.

Palacio de Minería.

Palacio de la Autonomía.

Museo de la Mujer y su anexo.

Centro Cultural San Carlos.

Talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño.

Talleres y bodegas del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Museo UNAM Hoy.

Edificio del Protomedicato.

Secundaria Lancasteriana.

Predio de República de Bolivia.

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

La coordinación del campus estará a cargo de un modelo que busca organizar las actividades académicas y administrativas de estos espacios y, al mismo tiempo, aprovechar mejor los recursos de la Universidad.