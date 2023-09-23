La pequeña Tenochtitlán, un pedacito de México en Nueva York

El mexicano no sólo nace donde se le da gana, también hace suyo cualquier barrio o ciudad donde llega, es el caso de una peculiar zona en la Gran Manzana, en Nueva York, se le conoce como la pequeña Tenochtitlán.

Suena, huele y parece a México, pero se trata de Little Mexico, el barrio nuestro de la Gran Manzana.

El territorio mexico-neoyorkino se compone por dos cuadras en la Avenida 116, lo que era la frontera a Harlem y hoy es la frontera para entrar a México desde Nueva York sin vuelo o escalas.

De acuerdo con Jorge Islas, el cónsul de México en Nueva York, en el área de Nueva York deben de haber cerca de 1.6 millones de mexicanos.

Según los habitantes de la zona, el letrero está en español porque hasta los gringos lo leen en español y entonces me piden una mangonada y se llama pequeña Tenochtitlán, a mucha honra.

Pero en la pequeña Tenochtitlán se encuentran además de locales que venden tamales o la clásica recaudería, también hay una piñatería, una barbería y otros negocios que le dan el toque mexicano a este barrio de la Gran Manzana.