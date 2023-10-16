Paseo de las Calaveras gigantes: ¿Dónde queda este festival de Día de Muertos 2023?

Estamos a unos días de celebrar el Día de Muertos 2023, una de las fechas más emblemáticas de México, por ello, a lo largo del mes se realizan una gran cantidad de actividades en todo el país como el Paseo de las Calaveras gigantes.

Se reportó que el famoso Paseo de las Calaveras es un evento que busca promover la cultura, tradiciones y oficios de las personas que habitan en este lugar, pero ¿En dónde se hace este festival?

¿Dónde está el Paso de las Calaveras gigantes?

La segunda edición del “Paseo de las Calaveras” estará disponible desde el 14 de octubre hasta el próximo 22 de noviembre 2023 en el municipio de Ajalpan ubicado en Puebla.

De acuerdo con las autoridades, en esta nueva edición se exhibirán alrededor de 15 calaveras de 10 metros de altura, junto con otras tres figuras más de al menos 15 metros de altura; estas esculturas fueron realizadas nuevamente por el maestro Rafael Mauro Reyes Sanzio.

¿Cómo son las figuras del Paseo de las Calaveras en Ajalpan, Puebla?

El “Paseo de las Calaveras ” contará con un total de 18 calaveras, que van de los 10 hasta los 15 metros de altura, estas pretenden mostrar las costumbres y oficios de los habitantes de Ajalpan, un municipio con raíces indígenas, por lo que a través del arte buscan resaltar los aspectos que le dan identidad a este región.

Las figuras están hechas con acero, papel y lienzo, además cuentan con un grabado en el acabado de la pintura.

Por otro lado, las calaveras muestran distintos oficios representantes de este municipio como el tejero, la canastera, el charro, pirotécnica, entre otros.