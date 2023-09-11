Critican a rey de Marruecos por ausencia tras fuerte terremoto en el país

Hace unos días un fuerte terremoto de magnitud 6.3 azotó Marruecos, donde miles de personas resultaron heridas y más de 2 mil perdieron la vida, un desastre que las y los ciudadanos del país enfrentaron sin la presencia de su rey.

En medio de la tragedia, tristeza y desesperación por el terremoto, Mohamed Vl, quien ha sido el rey de Marruecos desde 1999, no se pronunció al respecto, un hecho que impactó al mundo entero.

¿Dónde estaba el rey de Marruecos cuando ocurrió el terremoto?

Algunos medios africanos aseguraron que el rey de Marruecos viajó a París a principios de septiembre, por lo que al momento del terremoto, Mohamed Vl se encontraba en este país, en un palacio de 80 millones de euros, cerca de la Torre Eiffel.

Tiempos después de que ocurriera el terremoto, se dio a conocer que Mohamed Vl, regresó a Marruecos de inmediato para presidir una sesión de trabajo sobre las consecuencias que ocasionó este desastre.

¿Por qué critican a Mohamed Vl, rey de Marruecos?

De acuerdo con algunos medios de comunicación internacionales, en los últimos dos años, Mohamed Vl ha estado fuera de Marruecos alrededor de 10 meses, lo que ha provocado la indignación de las y los ciudadanos por sus constantes viajes.

Ante sus constantes viajes, el rey de Marruecos ha sido señalado de tener “vacaciones eternas”, ya que siempre se encuentra fuera del país, trasladándose a Francia y Gabón principalmente.

Por otro lado, su lenta reacción tras el terremoto en Marruecos, fue criticada en todo el país y en otras partes del mundo.

Secuelas tras el sismo 6,9 en Marruecos



Reportan daños estructurales en la plaza Jemaa El-Fnaa y en el mercado de Marrakech, tras el movimiento telúrico. pic.twitter.com/Tvgh2vMbV8 — Sepa Más (@Sepa_mass) September 9, 2023

¿Qué ha pasado con Marruecos después del terremoto?

Tras el terremoto de 6.3 de magnitud registrado en Marruecos, las autoridades declararon tres días de duelo para la nación, esto por las más de 2 mil víctimas que perdieron la vida en este desastre.

Por otro lado, el Ministerio del Interior marroquí explicó que hasta el momento solo han aceptado ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y hasta el momento no han dado más declaraciones al respecto.

“48 de trabajo continuo, la Unidad de Rescate y Socorro del USS, Defensa Civil y diversas unidades de rescate continúan los esfuerzos para buscar sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas”, explicaron las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.