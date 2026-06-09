Tormenta “Cristina” y “Boris” EN VIVO: Trayectoria, estados afectados y suspensión de clases hoy
Tormenta tropical “Cristina” y depresión “Boris” avanzan en el Pacífico. Sigue su trayectoria en vivo, qué estados tendrán lluvias torrenciales y dónde se suspenden clases.
La depresión tropical "Boris" en vivo y la tormenta tropical "Cristina" traerán afectaciones y mantienen los ojos puestos en el cielo por lluvias e inundaciones repentinas en distintas zonas. Conoce la trayectoria actual de ambos fenómenos meteorológicos hoy 9 de junio 2026.
Tormenta "Cristina" y "Boris" EN VIVO: Trayectoria, estados afectados y suspensión de clases hoy
"Boris" se debilita
A primeras horas de esta mañana se informó que "Boris" se debilitó a Depresión Tropical tras su paso por Guerrero.
Tropical Depression #Boris Advisory 9A (6 AM CST, Tue Jun 9): Boris Weakens as it Moves Farther Inland Over Southern Mexico. Flash Flooding Threat Forecast to Continue Through Today. https://t.co/Oy8uoeRKme— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 9, 2026