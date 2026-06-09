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Tormenta “Cristina” y “Boris” EN VIVO: Trayectoria, estados afectados y suspensión de clases hoy

Tormenta tropical “Cristina” y depresión “Boris” avanzan en el Pacífico. Sigue su trayectoria en vivo, qué estados tendrán lluvias torrenciales y dónde se suspenden clases.

¿Dónde están la tormenta _Cristina_ y la depresión tropical _Boris_ hoy_ Alertas y mapa de lluvias EN VIVO
¿Dónde afectarán los ciclones “Boris” y “Cristina” hoy? Conagua emite alertas por intensas lluvias e inundaciones en México. Revisa el mapa de riesgo en vivo.|NHC

Escrito por: Ollinka Méndez

La depresión tropical "Boris" en vivo y la tormenta tropical "Cristina" traerán afectaciones y mantienen los ojos puestos en el cielo por lluvias e inundaciones repentinas en distintas zonas. Conoce la trayectoria actual de ambos fenómenos meteorológicos hoy 9 de junio 2026.

Tormenta "Cristina" y "Boris" EN VIVO: Trayectoria, estados afectados y suspensión de clases hoy

"Boris" se debilita

A primeras horas de esta mañana se informó que "Boris" se debilitó a Depresión Tropical tras su paso por Guerrero.

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