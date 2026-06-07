Ciclón “Boris": Estas son las zonas afectadas y las recomendaciones de autoridades ante los efectos

Las alarmas climáticas por la entrada del ciclón tropical "Boris" se encendieron en el Pacífico sur, cerca de las costas mexicanas. Con el impulso del agua del mar, el fenómeno natural está cerca de las zonas turísticas, lo que provocó que autoridades pidieran a los ciudadanos extremar precauciones y estar preparados para cualquier emergencia.

¿Qué zonas serán las más afectadas y qué recomendaciones hay hasta ahora?

🚨#ÚltimaHora SE FORMA LA DEPRESIÓN TROPICAL DOS-E



Ubicación: 155 km al sur de #Acapulco

Desplazamiento: noreste a 9 km/h

Viento: 55 km/h



⚠️Se intensificará a TORMENTA #Boris esta tarde-noche próximo a costas de Guerrero; posible impacto entre Acapulco y Copala mañana de lunes… pic.twitter.com/SX5fhtMB6K — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) June 7, 2026

Depresión Dos-E se acerca a Acapulco

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indicó que el centro de la depresión tropical está a solo 155 kilómetros del sur de Acapulco y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, ambos en el estado de Guerrero.

El fenómeno registra vientos e 55 kilómetros por hora se mueve hacia el noreste a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Profesionales esperan que los vientos agarren más fuerza en las próximas horas, originando así la tormenta "Boris".

Qué zonas de México van a resultar afectadas por "Boris"

Las autoridades mexicanas alertaron que, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, establcieron una zona de vigilancia para monitorear qué sucede con la tormenta.

Los estados que están en alerta por la tormenta tropical es desde Laguanas de Chacahua, Oaxaca, hasta el municipio de Técpan de Galeana, Guerrero, abarcando zonas costeras expuestas a posibles inundaciones.

Lluvias torrenciales afectarán a cinco estados

El temporal de lluvias se extenderá hasta el próximo martes 9 de junio de 2026. La creación de nubes causarán lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en las zonas oeste y costa de Guerrero.

También se esperan tormentas intensas en Michoacán y Oaxaca, mientras que las nubes igualmente provocarán aguaceros muy fuertes en Colima, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México y el Estado de México.

Olas de cuatro metros y ráfagas de viento

El pronóstico indica que las olas alcanzarán olas de entre los 3 y 4 metros de altura en Guerrero y Oaxaca, que vienen de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Para las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, el oleaje será entre los 2 y 3 metros, con vientos que podrían afectar estructuras ligeras o cableado eléctrico.

🌧️⚠️ #Boris amenaza el sur de México.



La depresión tropical Dos-E podría convertirse en las próximas horas en la tormenta tropical Boris, un sistema que se desarrolla frente a las costas del Pacífico y que provocará lluvias intensas en varios estados del país.… pic.twitter.com/pSLrveOrwy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 7, 2026

Medidas de prevención ante "Boris"

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se habilitó una red de mil 607 albergues para recibir a las familias que habitan en zonas de riesgo: 620 en Guerrero, 371 en Oaxaca, 270 en Michoacán, 236 en Colima y 110 en Chiapas.

Las autoridades pidieron a la población no intentar cruzar corrientes de agua, ríos o calles inundadas, permanecer en espacios secos y asegurar un lugar protegido para los animales de compañía.

Indicaron que es de suma importancia mantenerse atento a los comunicados oficiales del gobierno.