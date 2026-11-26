La Ciudad de México podría tener un paisaje poco habitual durante este fin de semana, pues algunas de sus zonas montañosas podrían cubrirse de blanco ante el pronóstico de nieve y aguanieve del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

Y es que, la posibilidad de que se presente este fenómeno también despertó el interés por conocer qué lugares podrían registrar una nevada y si existe la posibilidad de que vuelva a ocurrir un episodio como el de enero de 1967, cuando la Ciudad de México quedó cubierta de blanco.

¿En qué zonas de CDMX podría nevar este 27, 28 y 29 de noviembre?

La SGIRPC señaló que las zonas con mayor posibilidad de registrar nieve o aguanieve son las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México.

Entre los puntos montañosos que destacan por su altitud se encuentran el Ajusco, la zona de San Miguel Topilejo y las áreas elevadas de la Sierra de las Cruces, donde las condiciones de temperatura podrían favorecer la presencia de estos fenómenos.

Es importante señalar que esto no significa que vaya a nevar en todas las alcaldías ni en las zonas céntricas de la capital. La posibilidad se concentra en las regiones montañosas y de mayor altitud.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX durante el fin de semana?

De acuerdo con el aviso especial, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre se esperan temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían oscilar entre -2 y 6 grados.

Las condiciones más adversas se presentarían entre la noche del viernes y la mañana del sábado, periodo en el que también se contempla la posibilidad de aguanieve o nieve en las partes altas.

La cobertura de nieve podría prolongarse hasta la mañana del domingo en las zonas elevadas, según el escenario meteorológico señalado en el aviso.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado.… pic.twitter.com/v4XC8woRSM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

¿Cuándo fue la última vez que nevó en CDMX?

Aunque la posibilidad de una nevada suele llamar la atención de los habitantes de la capital, este fenómeno tiene un antecedente histórico que ocurrió hace casi seis décadas.

La última gran nevada registrada en la Ciudad de México ocurrió durante la madrugada del 11 de enero de 1967, cuando la nieve comenzó a cubrir distintos puntos de la capital.

De acuerdo con información de Conagua, alrededor de las 2:00 horas comenzó a nevar sobre Paseo de la Reforma y la glorieta del Ángel de la Independencia.

La caída de nieve también alcanzó zonas como San Ángel, Chapultepec y el Zócalo capitalino, donde se registraron espesores de hasta ocho centímetros.

Desde entonces, no se ha registrado otra nevada de esa magnitud en la zona urbana de la Ciudad de México, por lo que el pronóstico para este fin de semana genera expectativa.