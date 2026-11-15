¡Evita las largas filas! El próximo 31 de diciembre se termina el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se han empezado a habilitar varios módulos para que las personas puedan acudir a realizar el trámite sin la necesidad de agendar una cita.

Hasta el momento, no se ha anunciado una extensión del plazo para 2027, por lo que se recomienda apurarse a tramitar ya la licencia de conducir permanente tipo A.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX en 2026?

El costo de la licencia permanente en CDMX es de mil 500 pesos, tanto para quienes la tramitan por primera vez como para quienes ya contaban con una licencia tipo A.

El pago puede realizarse en línea o en los centros autorizados de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Una vez completado el pago y de haber aprobado el examen, el documento tendrá vigencia permanente, tal como su nombre indica, por lo que no será necesario renovarlo cada 3 años.

No lo pienses más, tramita tu licencia permanente y deja atrás las renovaciones. 🪪🚘🏍️ ¡Hazlo ya y no dejes pasar más tiempo! 😉 ⛓️‍💥https:/licenciapermanente.cdmx.gob.mx https://t.co/h7vhg7FpcG — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 26, 2026

Módulos para tramitar la licencia permanente SIN CITA

¿No hay citas disponibles? La buena noticia es que el Gobierno de la Ciudad de México habilitó 15 módulos donde puedes tramitar tu licencia de manejo s in necesidad de agendar una cita previa.

De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), estos puntos se encuentran distribuidos en distintas zonas de la capital.

Tesorerías Express:

Zona norte:

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, Gustavo A. Madero.

Zona Sur

Félix Cuevas: Av. San Francisco 1621, Benito Juárez.

Miramontes: Av. Escuela Naval Militar, esquina con Canal de Miramontes 753, Coyoacán.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, Coyoacán.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, Magdalena Contreras.

Acoxpa: Av. Acoxpa 430, Tlalpan.

Centros de Servicio:

Zona norte:

Cuitláhuac: Av. Cuitláhuac 3651, Azcapotzalco.

Tlatelolco: Calzada de la Ronda 88, Cuauhtémoc.

Asturias: Calzada Chabacano 43, Cuauhtémoc.

Mixcoac: Av. Revolución 780, Benito Juárez.

Gran Sur: Periférico Sur 5550, Coyoacán.

Añil: Añil 168, Iztacalco.

Rojo Gómez: Av. Canal de Tezontle 1520, Iztapalapa.

Zona poniente:

Olivar de los Padres: Av. de las Torres 446, Álvaro Obregón.

Galería Plaza de las Estrellas: Av. Melchor Ocampo 193, Miguel Hidalgo.

Todos estos módulos tienen un horario de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas.

Aunque no necesitas cita, es recomendable acudir con anticipación y llevar tus documentos completos para evitar contratiempos.

¿Cómo sacar cita para la licencia permanente 2026?

Si prefieres realizar el trámite con una cita programada, puedes hacerlo a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Ingresa al portal oficial de citas: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX.

Selecciona el trámite de licencia de conducir permanente.

Elige el módulo, la fecha y el horario disponibles.

Confirma tu cita y guarda el comprobante.

Acude el día seleccionado con tu identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de pago.