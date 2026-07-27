Licencia permanente de la CDMX desaparecerá en 2027; revelan la fecha límite para obtenerla

Si llevas meses diciendo "luego saco la licencia permanente", quizá sea momento de dejar de posponerlo, esta mañana el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que este programa ya entró en su última etapa y que 2026 será el último año para realizar el trámite.

Y aunque en otras ocasiones siempre están que se va pero no se va, la advertencia no es menor en esta ocasión, aunque la licencia permanente continuará disponible durante los próximos meses, a partir de 2027 dejará de emitirse, por lo que quienes quieran obtenerla deberán hacerlo antes de que termine el año.

El anuncio fue realizado por el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, quien hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar el tiempo que queda.

"Este plan sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente", señaló durante una conferencia de prensa.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente?

La fecha límite ya está definida. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que el trámite permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de ese día, el programa concluirá y ya no será posible solicitar este documento bajo este esquema.

¿Qué necesitas para obtener la licencia permanente en CDMX?

Antes de agendar tu cita conviene tener listos los documentos básicos para evitar contratiempos. Estos son los requisitos:



Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Línea de captura pagada.

Cita previamente agendada.

agendada. Si es tu primera licencia tipo A, deberás aprobar la evaluación teórica.

Quienes ya cuentan con una licencia tipo A únicamente deben ingresar a la plataforma de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), iniciar sesión con Llave CDMX, seleccionar la opción de expedición de licencia permanente, capturar su CURP y registrar el pago correspondiente.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026 y en qué modulos?

¡Atención capitalinos! Actualmente el costo se mantiene en 1,500 pesos, pero sí es importante hacer cita con anticipación, a pesar de que los horarios se ampliaron no vayas a llevarte algún susto.

Para atender a los miles de solicitantes, la Ciudad de México mantiene 35 módulos permanentes.

Once de ellos operan en oficinas de la SEMOVI con horario de 9:00 a 21:00 horas, todos los días de la semana. También existen módulos de la Secretaría de Administración y Finanzas, sedes de Tesorería Exprés y oficinas ubicadas en alcaldías como:



Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

La Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

En estos últimos, la atención se brinda diariamente de 9:00 a 17:00 horas.