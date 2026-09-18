Chiapas amanece con VARIOS sismos hoy 18 de septiembre 2026

Un sismo de magnitud 4.5 se registró frente a las costas del estado de Chiapas, con epicentro ubicado a 157 kilómetros al suroeste del municipio de Mapastepec. El movimiento telúrico ocurrió a las 07:12 horas a una profundidad de 10 kilómetros sobre el océano Pacífico, sin que se reporten afectaciones o daños hasta el momento.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 157 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 18/09/26 07:12:50 Lat 14.32 Lon -93.78 Pf 10 km pic.twitter.com/yrQzVLMMyA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 18, 2026