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Chiapas amanece con VARIOS sismos hoy 18 de septiembre 2026

Estos son los estados donde tembló hoy; conoce la magnitud, epicentro, hora y daños por los sismos en México ocurridos hoy 18 de septiembre 2026.

¿Dónde tembló hace unos minutos?
Sismos en México ocurridos hoy.|Sismológico Nacional

Escrito por: Ollinka Méndez

Aquí el reporte de sismos ocurridos hoy viernes 18 de septiembre 2026 en México. Te dejamos todo lo que necesitas saber.

¿Dónde tembló hace unos minutos? Sismos en México ocurridos hoy 18 de septiembre 2026

Sismo de preliminar 4.4 en la costa de Mapastepec en Chiapas

Un reporte preliminar fijó en magnitud 4.4 un movimiento telúrico registrado a las 07:12 horas a 88 kilómetros al suroeste del municipio de Mapastepec, Chiapas. El sismo ocurrió en aguas del océano Pacífico con una profundidad de 10 kilómetros, manteniéndose en monitoreo por las características del evento en la zona costera.

Sismo de magnitud 4.5 sacude las costas de Mapastepec en Chiapas

Un sismo de magnitud 4.5 se registró frente a las costas del estado de Chiapas, con epicentro ubicado a 157 kilómetros al suroeste del municipio de Mapastepec. El movimiento telúrico ocurrió a las 07:12 horas a una profundidad de 10 kilómetros sobre el océano Pacífico, sin que se reporten afectaciones o daños hasta el momento.

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