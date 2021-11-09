Dónde ver y a qué hora el partido México vs Estados Unidos

El próximo viernes 12 de noviembre se llevará a cabo el México vs Estados Unidos, en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y aquí te decimos a qué hora y dónde ver el encuentro.

El partido de México vs Estados Unidos está programado a las 7:40 de la noche (hora local) en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati, en Ohio, y podrás ver la transmisión en vivo a través de Azteca Deportes.

En el encuentro México vs Estados Unidos también se disputarán el liderato del octagonal eliminatorio de Concacaf, que hasta ahora, la escuadra mexicana va en primer lugar con 14 puntos, y por detrás quedan Estados Unidos con 11 unidades, Canadá con 10, Panamá suma ocho, Costa Rica lleva seis, Jamaica y El Salvador tienen cinco y Honduras, tres.

Por lo que un triunfo de México en territorio estadounidense los pondría con un pie en el Mundial de Qatar 2022, pues sumarían 17 puntos, mientras que la escuadra de las “barras y las estrellas” se quedaría a seis puntos de la selección azteca.

Además del encuentro de México vs Estados Unidos en la Jornada 7 de eliminatorias de Concacaf también se enfrentarán Honduras que recibirá a Panamá, en San Pedro Sula; El Salvador contra Jamaica en el estadio Custatlán; y Canadá como local ante la escuadra de Costa Rica en el Commonwealth Stadium.

Cabe mencionar que México se ha clasificado y llegado a octavos de final en los últimos siete mundiales; ahora, el objetivo del Tata Martino es llegar a Qatar y que el equipo avance por lo menos a cuartos de final.

¿Dónde ver el partido de México vs Estados Unidos?

El partido de México vs Estados Unidos se disputará el próximo viernes 12 de noviembre a partir de las 7:40 de la noche (hora de la Ciudad de México).

Podrás seguir la transmisión en vivo a través de aztecadeportes.com, azteca 7, y la app de Azteca Deportes.

🚨 ¡TENEMOS CUENTAS PENDIENTES!



¡La Selección Azteca se enfrentará a Estados Unidos en el Clásico de la Concacaf, el partido promete ser espectacular! 😃 🇲🇽



#EstadosUnidosvsMéxico 🇺🇸🆚🇲

📅Viernes 12 de Noviembre

⏰7:55 PM

📲📺 Azteca 7, https://t.co/OqYzbLaEsI y nuestra App. pic.twitter.com/wczpIZ5ppL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 9, 2021

No puedes perderte el partido de México vs Estados Unidos de octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022 por las pantallas de Azteca Deportes.

