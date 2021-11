VIDEO: Mexicanos hacen fila varias horas para cruzar frontera con EU

Luego de más de 18 meses de permanecer cerrada para viajes no esenciales, los primeros minutos de este lunes 8 de noviembre, reabrió la frontera con Estados Unidos y cientos de mexicanos esperaron desde la noche del domingo varias horas para poder cruzar.

Fue a las 22:05 horas del domingo tiempo de Ciudad Juárez y 00:05 del este de Estados Unidos cuando los mexicanos ingresaron a esa nación una vez más, luego de casi 20 meses cerrado el paso fronterizo.

Desde la tarde de ayer se vieron largas filas de peatones y de vehículos en los cruces internacionales entre Chihuahua y Texas.

Eran ciudadanos y residentes que se querían adelantar a la entrada de los mexicanos, por ejemplo, una pareja viajó seis horas desde Cuauhtémoc, Chihuahua y esperó dos más estacionada en la parte alta del puente internacional Paso del Norte para finalmente cruzar la frontera después de las 22 horas (local).

En otros casos se observó a mexicanos a pie cargando sus maletas sobre los puentes fronterizos esperando a la revisión de sus documentos para poder seguir caminando rumbo a Texas.

En los puentes internacionales de toda la frontera desde Tijuana hasta Matamoros ya se ve mexicanos ingresando una vez más a territorio estadounidense para realizar compras, por placer o a visitar a familiares luego de casi 20 meses de cierre por la pandemia.

Diversos sectores prevén la reactivación del intercambio económico, social y familiar, pero también mayor movilidad y tránsito vehicular.

Mexicanos cruzan la frontera para ver a familiares

En el caso de la frontera de Tijuana, la espera terminó, luego de 597 días, las personas con visa de turista lograron cruzar a Estados Unidos para realizar todo tipo de viajes; algunos de ellos hicieron filas de varias horas para ser los primeros en ingresar a la unión americana.

Al cuarto para las doce, decenas de vehículos que se encontraban estacionados en este punto haciendo fila para cruzar de México a Estados Unidos recibieron la noticia de que finalmente podrían ingresar al país vecino; uno de los principales motivos, fue visitar a sus familiares, a quienes no han podido ver desde que comenzó la contingencia sanitaria.

Isabel cruzó a Estados Unidos a visitar a su suegra, luego de casi dos años de no verla; lo mismo Carlos Torres quien relató a Fuerza Informativa Azteca que “ya era necesario, por ejemplo teníamos familiares enfermos que queríamos visitar y pues no podíamos visitarlos, por ejemplo a mí se me murió mi abuela, y cuando se murió no la pudimos ver ni nada”.

Para otros, el ir y venir a Estados Unidos representa una oportunidad de negocio y ese beneficio que estaba pausado hoy se logró reactivar.

Guadalupe González dijo que esperaba cruzar para ir de compras y surtir su negocio; “nosotros vendemos ropa y por eso estamos aquí haciendo la fila desde muy temprano” (…) encontramos más barato igual para poderle dar más barato a nuestros clientes”.

Lo mismo Pablo, quien cruzó al país del norte “para mejorar la economía en ambos lados, mucha gente también se afectó en Tijuana porque va a comprar mercancía allá y se afectó, esto es bueno para todos”.

Sin embargo, llamó la atención que no había tanta gente como se esperaba, pues durante las últimas horas del domingo y primeras del lunes, ambos cruces, tanto peatonal como vehicular lucieron semivacíos.

Reapertura de la frontera oportunidad de negocio en Matamoros

La apertura de los puentes internacionales para actividades no esenciales fue una gran noticia para los negocios de los condados que colindan con la frontera, siempre y cuando los mexicanos cumplan con algunos requisitos anunciado por el gobeirno de Joe Biden .

En Brownsville, McAllen, Nuevo Laredo y El Paso los comerciantes han reportado en los últimos 20 meses pérdidas millonarias por la falta de clientes mexicanos.

Eddie Treviño, juez del condado, recordó que con el cierre de los puentes fronterizos a las actividades no esenciales representó pérdidas millonarias; “para nosotros era esencial, hemos estado perdiendo por lo menos 700 mil dólares mensualmente, nosotros perdimos todos los comercios, todas las tiendas de la frontera perdieron a esos mexicanos que siempre vienen a comprar, gastar su dinero, a invertir, comer y a ver a sus familiares”.

El impacto económico es tan contundente que tan solo en la frontera de Matamoros y Brownsville al menos 80 negocios bajaron sus cortinas en el centro de la ciudad Texana....

“El centro de Brownsville, McAllen y en Laredo y El Paso, ellos sobreviven con la ayuda y el apoyo y el comercio de los mexicanos que vienen a comprar cosas, a comer, es una lástima si tantas tiendas, tantos negocios, especialmente negocios familiares, negocios pequeños”, declaró el juez del condado.

Para los comercios de la frontera estadounidense esta apertura es una esperanza de recuperación sobre todo para los comercios que sobrevivieron a la pandemia.