Chocan dos aviones en el Aeropuerto de Los Ángeles con 275 pasajeros a bordo

Este martes 6 de octubre se encendieron las alarmas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles luego de que un avión de Delta Air Lines y otro de Air Canada chocaron mientras realizaban maniobras en tierra.

Afortunadamente, ninguno de los 275 pasajeros resultaron heridos, de acuerdo a un audio del control de tráfico aéreo difundido por la cadena CNN.

¿Cómo fue el choque de los dos aviones?

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el choque y reveló que ocurrió a las 10:30 de la mañana, cuando vuelo 7 de Delta se desplazaba por las instalaciones del aeropuerto con la intención de iniciar su despegue, mientras que el vuelo 785 de Air Canada era trasladado mediante un vehículo de remolque hacia su puerta de embarque.

Durante las maniobras, la punta del ala izquierda del avión de Delta alcanzó el estabilizador horizontal de la aeronave canadiense, produciendo un contacto cuando el avión de Air Canada se encontraba detenido antes de llegar a su posición asignada.

BREAKING: Delta Air Lines Airbus A350-941 collides with an Air Canada Boeing 777-233LR on the ground at Los Angeles International Airport. https://t.co/ZtfjFHKqOj — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 6, 2026

¿Hay heridos por el choque de los aviones?

Air Canada confirmó que ninguna persona resultó lesionada por el incidente, pues su aeronave se encontraba siendo remolcada, es decir, el vuelo no estaba en proceso de aterrizaje ni de despegue cuando ocurrió el impacto con el otro avión.

Las únicas afectaciones reportadas fueron en el propio Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pues se retrasaron la mayoría de los vuelos en esa franja horaria para cumplir con el protocolo de seguridad.

La FAA confirmó que abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el contacto entre ambas aeronaves, publicando un reporte donde indican que: "El vuelo 7 de Delta Air Lines se encontraba rodando para despegar cuando la punta de su ala izquierda rozó el estabilizador horizontal del vuelo 785 de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El vuelo de Air Canada estaba siendo remolcado cuando se detuvo antes de llegar a su puerta de embarque".