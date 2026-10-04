Era trasladada de emergencia y se desplomó su helicóptero; reportan muerte de mexicana en California

Una mujer mexicana de 45 años perdió la vida después de que el helicóptero donde viajaba se desplomó en la costa de Pebbly Beach, en la isla de Santa Catalina, al sur de California.

La víctima fue identificada como Catalina Hernández y era trasladada en la ambulancia aérea tras sufrir una crisis por una reacción alérgica tras consumir camarones.

¿Cómo fue el accidente del helicóptero?

Hasta el momento no se han revelado videos o fotografías del momento del accidente, sin embargo, las autoridades dieron detalles del percance.

De acuerdo a lo revelado a los medios de comunicación, la ambulancia aérea pertenecía a REACH Air Medical Services y se precipitó a las 8 de la noche del miércoles 30 de septiembre.

Con profundo pesar lamentamos el trágico incidente de la ambulancia aérea ocurrido el miércoles, donde un helicóptero de REACH Air Medical Services cayó poco después de despegar de Isla Catalina. Entre las vidas perdidas se encontraba Jessica DeVries, enfermera de vuelo y querida… pic.twitter.com/FEpdZkkja3 — San Bernardino County Fire en Español (@sbcfuego) October 3, 2026

Anthony Marrone, el jefe de Bomberos del Condado de Los Ángeles, informó que se encontraron los restos de la aeronave a 66 metros de profundidad, recuperando además los cuerpos del piloto, la enfermera y la mexicana Catalina Hernández.

"Buzos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles descubrieron un cuerpo que coincidía con la descripción de la persona desaparecida entre los restos de un helicóptero que se estrelló poco después de despegar de la Isla Catalina con destino a tierra firme", dijo la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Hay sobrevivientes del accidente del helicóptero?

A pesar de que la mexicana Catalina Hernández murió en el lugar de los hechos, se informó que su hijo y el doctor que la atendía fueron rescatados con vida y trasladados de emergencia a un hospital cercano. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

“Si bien ésta es una tragedia que afecta profundamente a las familias y a la comunidad, me reconforta la rapidez y la determinación con la que nuestros equipos de respuesta se han unido. Nuestros pensamientos están con las familias y los seres queridos en estos momentos difíciles”, señaló Stacey Crecy, comandante del Sector Los Ángeles-Long Beach de la Guardia Costera.

