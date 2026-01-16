¡Indignante! Dos menores de edad asesinan a sangre fría a un joven de 21 años en Argentina

La madrugada de este lunes, el barrio Julio Abraham en Tucumán, Argentina fue escenario de un suceso desgarrador. Joaquín Rodrigo Ibarra, un joven de 21 años que esperaba en la puerta de la casa de un amigo cuando fue abordado por dos delincuentes, menores de edad , en motocicleta.

Lo que parecía un asalto común se convirtió en una tragedia inexplicable : a pesar de que Joaquín entregó sus pertenencias de inmediato y levantó las manos en señal de rendición, los atacantes le dispararon a la cabeza antes de escapar.

Joaquín murió horas después en el hospital, dejando a una familia y a toda una provincia sumida en la impotencia.

El asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron cada segundo del incidente. En el video se observa a Joaquín llegar con una bolsa de tela en la mano. De pronto, dos sujetos en moto lo interceptan; uno baja y lo apunta con un arma.

Siguiendo las instrucciones de los asaltantes, el joven suelta la bolsa y levanta los brazos. Sin que mediara ningún forcejeo o palabra de resistencia, el delincuente tomó la bolsa y, justo antes de subir a la moto, le disparó a quemarropa.

Esta grabación ha sido la prueba reina para que la justicia catalogue el hecho como un ataque a sangre fría.

Familia del joven asesinado destrozada

Marisel, la hermana mayor de Joaquín, compartió su dolor con los medios argentinos. Explicó que los ladrones solo se llevaron una bolsa que contenía una bermuda y una playera; ni siquiera tocaron su celular. "Lo han querido matar, porque no le robaron nada más", lamentó entre lágrimas.

Para la familia, el hecho de que Joaquín fuera "un niño" que cumplió con todas las exigencias de los ladrones hace que el desenlace sea aún más incomprensible y doloroso, calificando el acto como un arrebato de vida sin sentido.

-La víctima fue identificada como Joaquín Rodrigo Ibarra.

Los responsables del asesinato en Argentina: Dos menores tras las rejas

Gracias a la claridad de las imágenes, la policía logró identificar y detener a los sospechosos pocas horas después del crimen. Se trata de dos adolescentes conocidos como "Thiaguito", de 17 años, y "El Chuequito", de 16.

Ambos fueron presentados ante la justicia y acusados de homicidio agravado criminis causa, un término que se usa cuando se mata para asegurar el robo o por el simple hecho de no haber logrado lo que querían. La fiscalía ha sido enfática en que el video no deja dudas sobre la coautoría de ambos jóvenes en el asesinato.

Qué sigue para los menores encarcelados

Por orden del juez, los dos menores permanecerán alojados en el Instituto Roca durante los próximos cuatro meses mientras avanza la investigación. Este centro es una institución para jóvenes en conflicto con la ley, donde esperarán el juicio definitivo.