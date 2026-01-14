¡A sangre fría! Vagabundo apuñala a niña de 3 años en Bolivia

Una mañana de terror es la que vivieron habitantes de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia , el lunes 12 de enero de 2026. Una niña de apenas 3 años de edad resultó apuñalada por un vagabundo de la zona.

Terror en Bolivia: hombre apuñala a una niña de 3 años en el cuello

La menor estaba con su madre esperando el transporte público en la Avenida Grigotá, cuando el sujeto se abalanzó contra ella. Cámaras de vigilancia de la zona captaron el instante de la agresión: un hombre, con gorra blanca y vestido con playera azul y pantalones de mezclilla, sacó un arma blanca y agredió a la menor en el cuello delante de un policía de tránsito que lo perseguía por su comportamiento sospechoso.

Cámaras de seguridad captan el momento: el agresor escapaba de un oficial

El agresor escapaba de un oficial para no ser capturado. El sujeto se acercó a la niña, que se encontraba sentada en la banqueta, y le provocó una herida en el cuello. Inmediatamente, sus padres y otros peatones de la zona lo sometieron y lo entregaron a la policía . La pequeña fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece internada, pero las autoridades reportan que se encuentra estable.

Testigos describen a la madre como una comerciante que esperaba el transporte en ese momento. “La niña sólo tenía tres años. Estaba ahí parada. Era una comerciante que estaba comprando tal vez por estos lados. La mamá estaba esperando el micro y la policía de tránsito lo estaba persiguiendo y para defenderse, creo, de la policía de tránsito acuchilló a la niña y ni siquiera sintió tristeza el chico”, relató un testigo a la Alianza Informativa Latinoamericana.

Exigen cárcel: comerciantes de Santa Cruz denuncian amenazas previas del agresor

Los testigos aseguran que este sujeto es un vagabundo que constantemente circulaba por el lugar y amenazaba a los comerciantes exigiendo limosnas. “Si uno no le colaboraba, te decía ‘Ay, que te voy a pegar o te voy a patear o donde yo te vea solo, te voy a agarrar’”, contó un comerciante.

Las autoridades confirmaron que detuvieron al agresor y las investigaciones continúan. Habitantes de la zona esperan que el vagabundo quede en prisión y no sea liberado, ya que lo consideran un peligro.

Un testigo con hijos enfatizó: “Yo pido que no salga libre. Es un hecho lamentable porque es una menor de edad. Yo igual tengo hijos y no me gustaría pasar por esa situación y yo pido que no lo liberen”.

