La policía de Nueva Zelanda dijo que dos personas y el atacante murieron en un tiroteo hoy 19 de julio en un sitio de construcción en Auckland, horas antes de que en la ciudad arranque el Mundial de Futbol Femenil. De manera preliminar se reportan al menos tres personas gravemente heridas, según informaron los medios el jueves 20 de julio.

En un comunicado, la policía señaló que había contenido los disparos en la zona. También detalló que el incidente se desencadenó después de informes de una persona que accionó un arma de fuego dentro del sitio, alrededor de las 7:22 a.m. El agresor se movió a través del sitio de construcción sin dejar de disparar con la pistola.

Al llegar a los niveles superiores del edificio en la ciudad más grande de Nueva Zelanda, el hombre escondió dentro del hueco del ascensor y los agentes intentaron entablar comunicación con él. El hombre disparó más balazos y poco tiempo después fue encontrado muerto.

BREAKING: Multiple people killed in Auckland, New Zealand mass shooting - NZHerald pic.twitter.com/COuI0A8IPl — BNO News (@BNONews) July 19, 2023

Afectaciones por tiroteo en Auckland, Nueva Zelanda

La incidencia se limitó a un edificio en construcción, según informaron las autoridades de Auckland. Una gran presencia policial permaneció en el área donde se registró el tiroteo y varios servicios de emergencia respondieron a la emergencia.

Varias calles de la ciudad en Nueva Zelanda fueron acordonadas, todos los servicios de ferry hacia la ciudad fueron cancelados, mientras que los autobuses que circulan por algunas áreas serán desviados, anunciaron las autoridades.

El primer ministro Chris Hipkins canceló un viaje a la ciudad de Hamilton, a unos 120 kilómetros al sur de Auckland para atender la emergencia.

Ongoing Police operation in Auckland CBD at the moment.. pic.twitter.com/DwdUnF3mgS — rix (@rxcdr) July 19, 2023

Tiroteo se registró antes del Mundial de Futbol Femenil en Nueva Zelanda

El tiroteo, en una de las calles concurridas del centro de la ciudad, se registró justo horas antes del partido inaugural del noveno Mundial de Futbol Femenil, que se organiza en el Eden Park de Auckland.

El entrenamiento del equipo de Italia se retrasó, ya que las jugadoras no podían salir de su hotel, informó el equipo.