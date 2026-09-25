Oseznos en peligro de extinción: así encontraron a dos ejemplares abandonados en Chihuahua

El hallazgo de dos oseznos abandonados en Ojinaga, Chihuahua vuelve a poner la atención sobre una especie en peligro de extinción. Los ejemplares fueron encontrados en malas condiciones. ¿Qué sanción amerita tener animales en peligro de extinción?

Así encontraron a los dos oseznos en Chihuahua

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró a dos ejemplares de oso negro (Ursus americanus); los oseznos se encontraban en una casa abandonada.

El pasado 17 de septiembre, el personal de Profepa recibió el reporte por medio del personal de la Agencia Estatal de Investigación sobre la localización de ejemplares de vida silvestre cautivos en un domicilio particular en El Oasis, en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

En el lugar había dos osos negros, un macho y una hembra, con una edad aproximada de siete meses y un grado leve de desnutrición.

Gracias a un reporte de la Agencia Estatal de Investigación, en #Chihuahua localizamos y aseguramos un par de osos de alrededor de 7 meses de edad que se encontraban dentro de una casa abandonada.



Los animales presentan signos de desnutrición y están llenos de garrapatas, por lo… pic.twitter.com/VdStcz7MGo — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 23, 2026

Además, los oseznos estaban llenos de garrapatas y mostraban signos de alto grado de importación, es decir, estaban acostumbrados al contacto con los humanos.

El lugar donde fueron encontrados se mantiene bajo el resguardo en PMIVS cerca de la ciudad de Chihuahua, donde se les está dando atención y cuidado.

La colaboración de la Fundación Invictus será para ayudar a rehabilitar a los osos negros para su liberación.

Oso negro en peligro de extinción

El oso negro se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de peligro de extinción, así como una especie enlistada en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Consecuencias por poseer un ejemplar de una especie en peligro de extinción

En México, tener o poseer un ejemplar de una especie en peligro de extinción sin la autorización o documentación correspondiente puede generar sanciones administrativas y, dependiendo de la conducta, consecuencias legales.

La Ley General de Vida Silvestre contempla como infracción, entre otras, poseer ejemplares de vida silvestre sin cumplir con los requisitos legales. Las sanciones pueden incluir amonestación, multa, suspensión o revocación de permisos de clausura.

El Código Penal Federal establece de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa para quien ilícitamente, entre otras conductas, capture, posea, transporte, acopie o comercie ejemplares en peligro de extinción.

