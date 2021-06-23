Drake Bell se declara culpable por delitos contra menores de edad

Drake Bell, recordado por protagonizar la exitosa serie "Drake y Josh" hace más de 15 años, se declaró culpable por dos delitos contra menores de edad.

Fue apenas el pasado 3 de junio cuando se supo que el también músico había sido arrestado en Cleveland, Ohio, por cometer delitos contra menores de edad.

Durante la mañana de este miércoles, Drake Bell, de 34 años de edad, compareció de forma virtual ante la corte de Cleveland, donde se le leyeron cargos diferentes: uno por poner en riesgo a menores de edad, delito de cuarto grado, y otro por la difusión de material perjudicial para menores de edad, delito menor de primer grado, en ambos casos, la ex estrella de Nickelodeon se declaró culpable.

El músico rindió una declaración ante el juez después de declararse culpable, aunque aún deberá esperar a la última audiencia, a realizarse en julio próximo, donde se espera que el juez dicte sentencia.

De antemano, se sabe que podría enfrentarse a un máximo de 18 meses en prisión por el cargo del delito de primer grado, aunque el haber aceptado su culpabilidad en ambas acusaciones también podría ayudarle a disminuir la condena.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

AQUÍ EL MOMENTO EN QUE DRAKE BELL SE DECLARA CULPABLE



En el clip se escucha leer algunas preguntas obligatorias en la corte, sus cargos y al artista declarándose culpable. pic.twitter.com/27IYptiF1m — PeriódicoElNacional (@elnacionalred) June 23, 2021

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¿De qué se le acusa a Drake Bell?

El pasado 3 de junio, Drake Bell fue arrestado por difundir material dañino para menores e intentar poner en peligro a menores de edad. De acuerdo con información de Fox News, estas acusaciones surgieron por participar en conversaciones inapropiadas de naturaleza sexual con una menor de edad.

De acuerdo con la misma fuente, este incidente habría ocurrido entre noviembre y diciembre de 2017, cuando Drake Bell tenía programada una presentación en un club de Cleveland.

El cantante pagó en aquella ocasión una fianza de 2 mil 500 dólares y se declaró no culpable, por lo que salió de prisión sin mayor problema.

A pesar de ello, esta no es la única acusación ante la justicia en contra del actor y cantante, pues previamente su ex novia, Melissa Lingafelt, afirmó que Bell abusó de ella física y verbalmente durante su relación. La presunta víctima afirmó que esto ocurrió cuando llevaban un año de relación, y que todo empezó de forma verbal hasta que pasado a los golpes y más.

En aquella ocasión, el actor se declaró inocente, aunque Melissa afirmó que una vez que compartió su historia, más mujeres salieron a decir que habían sido víctimas de algún tipo de abuso de parte de Drake Bell, incluso hubo alguien que afirmó que tuvo relaciones sexuales cuando ella tenía 15 años y el cantante 20.

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