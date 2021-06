Ana Martín sorprende con fotos y revelaciones en Twitter

La actriz Ana Martín alborotó las redes sociales con sus publicaciones en las que ha difundido atrevidas fotos y ha hecho interesantes revelaciones sobre su vida íntima, despertando la curiosidad de los jóvenes usuarios de Twitter e Instagram.

Ana Martín, hija de uno de los íconos de la sátira política en México, Jesús Martínez “Palillo”, ha decidido romper con los tabúes de su época y de este tiempo al difundir en su perfil de Twitter fotografías de su juventud.

Pero eso no es todo, ha decidido también difundir breves pero sustanciosas anécdotas en las que revela cómo pensaba en su juventud y ahora a sus 75 años, que han generado diversas reacciones en las redes sociales.

Y así era la moda en los 60’s.

Sí soy yo y así nos vestíamos. pic.twitter.com/Xs6qTkSunp — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 22, 2021

En las reveladoras publicaciones, la actriz ha obtenido diversas reacciones que le piden más y más información sobre cómo es su vida, a lo que ella ha accedido tiernamente.

Ana Martín se muestra como una mujer independiente y jovial, sin prejuicios al revelar situaciones de su vida personal como sus relaciones amorosas de las cuales dijo que concluyen, por lo general cuando la pasión se acababa, y asegura que en eso se parece a su padre: "él tuvo a todas las mujeres; igual yo hice con los hombres”.

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”.

Aunque en Instagram tiene más de medio millón de seguidores, en Twitter alcanza ya los 33 mil y es en esta última red social, donde se ha hecho tendencia en las últimas horas.

Ana Martín se ha dado tiempo de compartir un meme de una escena de una de sus actuaciones en telenovelas, no ha pasado por alto su presente y pasado reciente al difundir imágenes de sus más recientes trabajos en telenovelas.

Yo viendo que los frijoles que me encargó mi mamá se me quemaron. 😁😂 pic.twitter.com/Y3TbkAxvc3 — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 21, 2021

Ha revelado qué hará cuando ya no pueda cuidarse sola y asegura que se irá a un asilo de ancianos.

Todo en la vida tiene un precio y como no me quise casar ni tener hijos, el precio que debo pagar es que tengo que cuidarme sola, pero cuando ya no pueda, romperé mi cochinito y me iré a una casa donde los ricos mandan a sus viejitos. — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 16, 2021

Sus seguidores le han preguntado por qué no se casó y ella respondió con un largo mensaje en el que asegura que siempre fue una mujer independiente, que anduvo con el país entero, que nunca nadie la ha amarrado, que no anduvo con ningún político y que su libertad nunca estuvo en venta.

En Twitter ha respondido por qué no le gustaría enamorarse ahora y dice que a sus 75 años si ve un hombre desnudo se desmaya, "¡Qué horror! Cerré el changarrito hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz”.



Ha difundido fotos que recuerdan su niñez, al lado de su padre, en sus diferentes interpretaciones, y con distintas apariencias, pero la más icónica, sin duda es la que realizó en “El pecado de Oyuki”.

Ana Martín asegura que ella fue la primera Miss Mundo México en 1963, pero la descalificaron del concurso de belleza porque tenía 17 años y "¡Se armó un escándalo!”. Y en otra imagen recuerda que el tiempo “pasa volando”.

Fui la primera Miss Mundo México 🇲🇽 en 1963. Pero me descalificaron del concurso de belleza porque tenía 17 años. ¡Se armó un escándalo! pic.twitter.com/41CK2NYEGE — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 23, 2021

¿Quién es Ana Martín?

Pero a todo esto ¿sabes quién es Ana Martín? Aquí te recordamos lo más relevante de su trayectoria.

Su nombre real es Ana Beatriz Martínez Solórzano, nació en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1946, es actriz y en el mundo del espectáculo la conocen como Ana Martín. A lo largo de sus más de cincuenta años de actividad artística ha participado en varias películas, telenovelas y programas unitarios.

Entre las telenovelas más conocidas, en la que se ha destacado, han sido sus protagónicos en Muchacha de barrio (1979), Gabriel y Gabriela (1982), La pasión de Isabela (1984) y El pecado de Oyuki (1988).

Posteriormente se dedicó a papeles de reparto a partir del melodrama en diversas producciones.

Sus padres fueron el famoso comediante mexicano Jesús Martínez “Palillo” y su madre la nicaragüense Dinah Solorzano.

Te puede interesar: