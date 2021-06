Tras accidente, testigos afirman que princesa Diana estaba bien

Un jefe de bomberos de París, Francia, reveló cómo fueron las últimas horas de la princesa Diana de Gales tras sufrir un fatal accidente en el Túnel del Alma y dijo que cuando llegó a la zona de emergencia, Lady Di se veía en perfecto estado de salud, sin heridas o lesiones físicas.

El sargento Xavier Gourmelon fue una de las primeras personas en atender el choque la capital francesa, y en una entrevista recientemente publicada por el tabloide Daily Mail, señaló que cuando llegó al lugar de los hechos, la ex esposa del Príncipe Carlos aún se movía y hablaba, además de que no se veían lesiones físicas.

“Ella dijo en inglés: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’ Entendí lo que me dijo, así que traté de calmarla y la tomé de la mano”, compartió el sargento Gourmelon, quien afirmó que sólo había hablado del accidente ante la policía, pero nunca ante la prensa.

El bombero añadió que cuando llegó ya estaban muertos el conductor del auto, Henri Paul, y el novio de la princesa Diana, Dodi Fayed; sin embargo, la princesa de Gales estaba aparentemente bien, sólo con una herida en el hombro.

El rescatista añadió que cuando llegó al lugar del accidente, no se percató que trabajaba para salvar a la “Princesa del Pueblo”.

Relató que uno de sus compañeros, Phillippe Boyer, le colocó un collarín cervical y una máscara respiratoria, luego la cubrió con una manta isotérmica. En aquel momento, todo parecía ser “bueno y bastante esperanzador”, señaló el sargento.

Gourmelon describió que fue hasta que subieron a la ambulancia cuando se percató de que la paciente era la Princesa Diana de Gales.

"Él me dijo quién era ella y luego sí, la reconocí, pero en primer momento no me di cuenta de quién era”, añadió. Posteriormente, trasladaron a la princesa Diana al hospital

El médico Frederic Mailliez, quien estaba fuera de servicio, se topó con la escena del crimen por casualidad, pues mientras iba de camino a casa pasó frente a la zona del choque.

Cuando se acercó, notó que dos de los ocupantes del auto estaban muertos, mientras que otras dos personas permanecían con vida: la princesa Diana y uno de sus guardaespaldas.

“Descubrí entonces que era una mujer muy hermosa y que no tenía ninguna herida en la cara. No estaba sangrando, pero estaba casi inconsciente; además, tenía dificultad para respirar, pero se veía bien durante los primeros minutos”, describió el doctor.

El médico añadió que le explicó a la princesa Diana que la ambulancia ya estaba en camino. Tan pronto llegó el equipo de paramédicos, dejó que ellos se hicieran cargo y abandonó la escena del accidente sin saber que había atendido a Lady Di.

El padre Yves-Marie Clochard-Bossuet, capellán de guardia del hospital Pitie-Salpertriere, también compartió su versión de los hechos, afirmando que cuando le llamaron para avisarle sobre quién sería atendida en el recinto, lo tomó como una broma y colgó.

Finalmente, la ambulancia llegó y se dio cuenta de que en verdad era la princesa Diana quien llegaba al hospital.

“Estaba completamente intacta, sin marcas ni manchas, ni maquillaje. Completamente natural. Era una mujer realmente hermosa y parecía como si casi pudieras hablar con ella”, explicó. Horas después, él también fue quien la cubrió con la sábana luego de que fue declarada muerta.

“Pensé: ‘van a tener que despertarlos (a los príncipes William y Harry) para decirles: se acabó'", fue lo primero que pensé.

El doctor MoSef Dahman fue el encargado de atender a Lady Di aquella noche de emergencia. Él estaba de descanso en la sala de servicio del hospital cuando fue notidicado del ingreso a emergencias de una mujer joven. En primera instancia, no sabía que se trataba de la princesa Diana de Gales.

“Para cualquier médico, cualquier cirujano, es de gran importancia enfrentarse a una mujer tan joven en esta condición”, explicó.

Para las 2:15 de la madrugada, Diana estaba muy grave. Había sufrido ya dos infartos, derivados de una hemorragia interna, además de que tenía un desgarre en el pericardio, la membrana que protege el corazón.

Alain Paive, el encargado de salvar a la princesa Diana

Para las 2:30 de la mañana, todas las esperanzas fueron puestas en Alain Pavie, considerado en aquel entonces como el mejor cardiocirujano de Francia. Él estaba durmiendo en casa, por lo que fue llamado de emergencia con la esperanza de salvar a la princesa Diana.

Al llegar, Pavie afirmó que la fuente de la hemorragia no se había detectado y que por eso seguía sangrando. En una tercera exploración quirúrgica, se descubrió que había un desgarre en la vena pulmonar izquierda, punto de contacto con el corazón, y aunque consiguió suturar la lesión, el corazón de la princesa se detuvo. El equipo médico trató de reanimar el corazón de Diana por casi una hora, pero todos los esfuerzos fueron en vano.

A las 4 de la mañana, el equipo médico encabezado por Pavie aceptó que ya no había nada más por hacer, que no había forma de revivir a la paciente, por lo que se tomó la decisión colegiada de detener todo intento de reanimarla. La vida de la princesa Diana de Gales había llegado a su fin.

Tras una larga investigación, autoridades determinaron que el exceso de velocidad y el alto consumo de alcohol de Henri Paul fueron los causantes del accidente.

Carlos fue interrogado por muerte de la princesa Diana

Investigaciones señalan que en 2005, la Scotland Yard abrió una nueva investigación para averiguar más sobre el fatal accidente en el que falleció la princesa Diana, todo derivado por una nota que los investigadores encontraron y que aparentemente fue escrita de puño y letra de Lay Di años antes del choque en el Túnel del Alma.

“Mi esposo planea un ‘accidente’ con mi auto, causado por una falla de frenos. Quiere que me provoque una lesión en la cabeza”, señala el texto que supuestamente escribió Lady Di.

Estas sospechas de Diana de Gales estaban infundadas en que ella afirmaba que Carlos buscaba una forma de deshacerse de ella sin tener que divorciarse, a pesar de que ya no vivían juntos. Según ella, él quería casarse con Tiggy-Legge Bourke, quien fue contratada por su esposo en 1993 para cuidar de los príncipes Harry y William, además de que su madre y hermano ya habían trabajado previamente para la familia real, por lo que era alguien de confianza para Carlos.

Tiggy-Legge Bourke además fue la herramienta que el periodista Martin Bashir, de la BBC, utilizó para conseguir la entrevista exclusiva con Diana, pues, presuntamente, le mostró a la princesa un comprobante bancario del aborto que la niñera se practicó tras supuestamente quedar embarazada del Príncipe Carlos. A pesar de ello, John Stevens, responsable del caso en la Scotland Yard, afirmó que nunva hubo pruebas sobre la presunta extorsión del periodista a la princesa Diana y que en realidad, la única prueba que tenían para realizar la investigación era la nota de Lady Di sobre su esposo.

A pesar de ello, no había evidencias suficientes para siquiera considerar al heredero al trono británico como sospechoso, pues Stevens reveló que fue el propio Carlos quien acudió a brindar su versión de los hechos, sin que se le haya enviado citatorio alguno. Stevens afirmó que en este interrogatorio, leyó la nota de la princesa Diana sobre el supuesto accidente que planeaba Carlos, quien afirmó que nunca antes había sabido del escrito.

