Sentencian a Drake Bell a dos años de libertad condicional

Drake Bell, actor y cantante que saltó a la fama por la serie "Drake & Josh", fue sentenciado a dos años de libertad condicional, además de que deberá realizar 200 horas de servicio comunitario por los cargos de delitos contra menores que se le habían imputado previamente.

Así lo determinó el juez responsable del caso a través de una audiencia realizada a través de Zoom. Apenas el pasado 23 de junio, Drake Bell se había declarado culpable de intentar poner en riesgo a un menor, delito grave, y otra acusación más de haber difundido material perjudicial para menores, delito considerado menor.

En la nueva audiencia del caso, celebrada este lunes, se dictaminó la sentencia para el también cantante, por lo que ahora deberá cumplir dos años de libertad condicional, además de que deberá realizar 200 horas de trabajo comunitario.

Te puede interesar: Drake Bell se declara culpable por delitos contra menores de edad.

¿De qué se le acusa a Drake Bell?

El actor fue acusado por dos delitos: intentar poner en riesgo a una menor de edad y difundir contenido perjudicial para menores de edad. De acuerdo con la víctima, los hechos ocurrieron en 2017, cuando una joven de 15 años, originaria de Ohio, asistió a un concierto del intérprete. Después del concierto el músico le envió a la menor mensajes con contenido sexual explícito.

Por esta razón, la víctima se presentó ante el departamento de policía de Toronto, en Canadá, para presentar una denuncia por lo ocurrido en Ohio, por lo que desde entonces, autoridades de ambos países iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Como resultado de este trabajo conjunto, Drake Bell fue arrestado el pasado 4 de junio en Estados Unidos, acusado de violar los derechos de menores de edad, desde entonces se le impuso una multa de 2 mil 500 dólares y una orden de restricción para no acercarse a la víctima.

El pasado 23 de junio, Drake Bell aceptó su culpabilidad en ambos delitos. Tras aceptar su culpa, la defensa de Bell reveló mensajes que acreditaban que Bell y la víctima se habían conocido a través de redes sociales, y alegaron que las conversaciones entre ambas partes fueron consensuadas, situación por la que la sentencia contra el intérprete de "I Found a Way" no pasó de la libertad condicional.

Te puede interesar: Arrestan a Drake Bell por presuntos delitos contra menores