Un intento de robo armado terminó en una toma de rehenes en el supermercado Éxito La Castellana este 24 de noviembre en Cartagena, Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que 30 personas fueron secuestradas tras un fallido intento de robo a un carro de valores. Según el medio local Noticias Caracol, los delincuentes planeaban asaltar el vehículo que recogía el dinero de las ventas del día anterior, pero cámaras de seguridad y la rápida reacción de los operadores activaron los botones de pánico y la Policía llegó de inmediato.

El secuestro que paralizó a todos

Las cámaras captaron a los asaltantes intentando escapar, pero al verse acorralados, decidieron atrincherarse en un local y tomar como rehenes a clientes y empleados. De la Espriella informó que ya liberaron a cinco personas, pero aún quedaban 25 retenidas mientras las fuerzas del orden montaban un operativo especial. “Son bandidos que se vieron sorprendidos y no tuvieron escapatoria, entonces secuestraron a un grupo de personas”, detalló el presidente, quien monitoreaba la situación desde Villavicencio por otro atentado en la Gobernación del Meta.

En #Cartagena, así transcurre el operativo policial en el Éxito de La Castellana tras la toma de rehenes por parte de delincuentes. Le contamos.



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Impacto nacional y reacción oficial

El miedo y la tensión se apoderaron de todos cuando las autoridades decidieron suspender los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez durante casi una hora por seguridad. Afuera del supermercado, decenas de policías y equipos tácticos rodearon la zona, mientras familiares y curiosos buscaban información sobre los rehenes. Por su parte, Grupo Éxito emitió un comunicado breve: “La protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”, reiterando que solo las autoridades darán reportes oficiales sobre la evolución del caso.

Última actualización: Autoridades anunciarán pronto balance oficial sobre la crisis de rehenes

La Policía Nacional, por su parte, indicó en un comunicado: “Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación”.

#Cartagena | Nuestra prioridad es proteger la vida. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), trabajamos de manera articulada con las Fuerzas Militares y demás autoridades para atender esta situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos.



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Las personas retenidas por los presuntos ladrones serían clientes y empleados del supermercado. En videos difundidos en redes sociales se observa a los delincuentes encapuchados, portando lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas de espaldas y mirando hacia el exterior del local. Hasta el momento, la Policía ha logrado liberar a nueve mujeres y mantiene un operativo para rescatar a las 21 personas restantes que siguen retenidas.