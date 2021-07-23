Más de mil 800 drones iluminan en inauguración de Tokio 2020. Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Drones iluminan en inauguración de Tokio 2020

Una sorprendente exhibición de drones que iluminaron el cielo nocturno de la ciudad de Tokio, fue uno de los aspectos más destacados durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un evento que fue pospuesto por un año y que aún con las complicaciones por la contingencia sanitaria, pudo finalmente llevarse a cabo.

En unos juegos "eclipsados" por la contingencia sanitaria de COVID-19, los organizadores olímpicos agradecieron a los trabajadores médicos que han trabajado intensamente en contra de la pandemia. Mientras tanto, los atletas prácticamente todo el mundo, desfilaron en un estadio casi vacío.

Lo mejor de la ceremonia de los JJOO de #Tokyo2020



Los drones ❤️⬇️ pic.twitter.com/Xv3JfyTmvS — Actualidad_world (@WorldActualidad) July 23, 2021

Discreta pero emotiva inauguración de Tokio 2020

En una ceremonia discreta pero emotiva y despojada de su "ostentación", menos de mil personas estuvieron presentes en el evento del viernes (23 de julio 2021), y lo hicieron bajo estrictas reglas de distanciamiento social, además de entre carteles pidiendo a los espectadores que "permanecieran en silencio en el lugar".

Te puede interesar:

Veterano ruso supera al COVID-19 y renace a los 102 años

Mensaje de paz durante inauguración de Tokio 2020

Los organizadores también enviaron el tradicional mensaje de paz cuando las estrellas del pop mundial cantaron el éxito de John Lennon y Yoko Ono "Imagine", mientras que los drones sobre el estadio, formaron el emblema olímpico de Tokio 2020, que luego se transformó en un globo terráqueo.

Unidad de género en Tokio 2020

La mayoría de las naciones estuvieron representadas por un hombre y una mujer después de que los organizadores cambiaran las reglas para permitir dos abanderados.

La "tierra del sol naciente" siempre se ha caracterizado por ser unas de las naciones más avanzadas en la industria de la tecnología. Por lo general son "punta de lanza" a la hora de desarrollar tecnología y durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dieron muestra de ello a la hora del espectáculo con los más de mil 800 drones durante la histórica ceremonia de apertura.

