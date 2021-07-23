Veterano ruso supera al COVID-19 y renace a los 102 años
Nikolai Bagayev, veterano ruso que a sus 102 años superó al COVID-19. Asegura que ha engañado a la muerte dos veces, aunque ahora el enemigo fue la COVID-19.
El veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial, siente que ha engañado a la muerte en dos ocasiones, aunque esta vez, su enemigo fue la COVID-19 y no las tropas alemanas que invadieron a la Unión Soviética.
Veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial supra al COVID-19
Nikolai Bagayev, un abuelito ruso de 102 años de edad, tenía el 80 por ciento de daño pulmonar, debido al coronavirus, cuando fue ingresado en un hospital de la ciudad de Korolyov en las cercanías de Moscú.
Después de pasar una semana en cuidados intensivos y más de un mes en el hospital, Bagayev fue dado de alta durante la noche del pasado jueves 22 de julio de 2021.
Nikolai Bagayev, veterano ruso:
"La última vez que enfrenté a la muerte fue en 1941. En ese entonces, mi pulmón derecho resultó lesionado durante la batalla por Moscú. Pero yo era bastante joven en ese momento y logré recuperarme rápidamente".
En aquellos momentos, los médicos lo apoyaron en gran medida a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de perder la esperanza y el coraje. Por ello es que se muestra muy agradecido.
Nikolai Bagayev, veterano ruso:
"Fue difícil, pero pude ver a los médicos pelear y les ayudé".
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Bagayev es un veterano reconocido por su papel en la derrota de la Alemania nazi
Actualmente, Bagayev forma parte de un grupo, cada vez menor, de veteranos que son venerados en Rusia por su papel en la derrota de la Alemania nazi. Durante el pasado mes de mayo, participó en el desfile anual de la victoria junto al presidente Vladimir Putin.
Bagayev, quien el año pasado fue ascendido a coronel en reserva, vistió un uniforme militar adornado con medallas cuando fue dado de alta del hospital.
"I was reborn aged 102," - Russian WW2 veteran beats COVID-19 after week in ICU— Saul of United (@Viatcheslavsos3) July 23, 2021
Russian WW2 veteran Nikolai Bagayev feels like he has cheated death twice. This time though, the enemy was not the German troops invading the Soviet Union but COVID-19https://t.co/HziotfsGui