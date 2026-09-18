Horas de camino por un sabor único: llevan el durazno de Tamazula hasta la capital de Durango

Hay viajes que no se miden solo en kilómetros, sino en horas de esfuerzo, madrugadas interminables y el peso de una familia entera sobre los hombros. Esa es la historia del señor Omar, un productor originario de Tamazula, Durango, quien junto a su familia emprende un recorrido de entre 12 y 13 horas para llevar el mejor durazno y otros alimentos frescos hasta la capital duranguense.

“El recorrido son de 12 a 13 horas desde allá, pero llegamos a Parral, son 6 horas, llega uno a las 2, 3, y pues hasta otro día, porque ese día uno llega de noche para acá", relata Omar con la calma de quien ya conoce bien ese camino.

Pero el sacrificio vale la pena. El durazno que se cultiva en la zona de Tamazula tiene un sabor único, inconfundible, muy distinto al que se puede encontrar en los mercados y tiendas de la ciudad. Y los consumidores lo saben.

“Sí prefieren el producto de allá porque el sabor del durazno es mucho muy diferente al que venden aquí en la tienda”, asegura con orgullo.

Además del durazno, Omar trae consigo papas, vallas y otros productos cultivados en su tierra natal, todos con ese sello de autenticidad que solo el campo puede ofrecer. Pero no es solo el negocio lo que lo motiva a hacer este largo viaje.