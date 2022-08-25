Ebrard regalará playera que usará Selección Mexicana en Qatar 2022

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, sorprendió a sus seguidores, ya que aquellos aficionados por el futbol puedan obtener una playera de la Selección Mexicana que usará en Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, Marcelo Ebrard dio a conocer la mecánica para que la afición pueda participar para ganar la playera de la Selección Mexicana, firmada por Karen Díaz, quien será la primera árbitra mexicana que participará en Qatar 2022.

¿Cómo ganar la playera de la Selección Mexicana para Qatar 2022?

El canciller Marcelo Ebrard explicó la mecánica para que algún aficionado se lleve la playera de la Selección Mexicana.

Sólo se tiene que mandar una foto al WhatsApp del canciller Ebrard, 551502-5360, que refleje la pasión por el futbol.

Sólo tienen que mandar una foto al whatsapp del canciller (52 551502-5360) donde muestren su pasión por el futbol. pic.twitter.com/j7flB74LlF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2022

En caso de no tener WhatsApp, también se puede mandar la fotografía en los comentarios de la publicación que Ebrard hizo a través de su página de Facebook.

La playera de la Selección Mexicana tiene el número 26 con el nombre de Ebrard, la misma que el canciller recibió durante la presentación de Centro México Qatar 2022, que brindará atención a los cerca de 80 mil mexicanos que viajarán para acudir a la Copa Mundial de Futbol.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana en Qatar 2022?

El próximo 31 de agosto la Selección Mexicana jugará ante Paraguay a las 20:00 horas tiempo de México.

De acuerdo con el calendario de la FIFA, la Selección Mexicana debutará en Qatar 2022 en el juego del 22 de noviembre, a las 10:00 horas, tiempo de México y su segundo juego será el 26 de noviembre, a las 7:00 horas, tiempo de México.