Eclipse lunar en agosto: ¿a qué hora será visible la Luna de sangre en México?

Este jueves 27 de agosto, el mundo vivirá el último eclipse del 2026, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alineen de manera que el astro lunar entra en la sombra proyectada con un color rojizo. Para no perderte de nada, en Azteca Noticias te decimos la mejor hora para ver el cielo.

A diferencia del eclipse de Sol total ocurrido el pasado 12 de agosto y donde solo se pudo ver en partes del norte de Europa, México sí podrá ver este eclipse lunar parcial, que no se repetirá hasta enero de 2028.

¿A qué hora será el eclipse lunar en México?

Este fenómeno astronómico se llevará a cabo la noche del jueves 27 y durante la madrugada del 28 de agosto de 2026, siendo visible desde todos los estados de la República Mexicana, por lo que no hay pretextos para perdérselo.

El INAOE (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica) compartió la lista de horarios de todas las fases del eclipse de Luna:



Inicio del eclipse penumbral: 19:23 horas

19:23 horas Inicio del eclipse parcial : 20:33 horas

: 20:33 horas Punto máximo del eclipse: 22:12 horas (cerca del 90 % de la superficie lunar estará cubierto).

22:12 horas (cerca del 90 % de la superficie lunar estará cubierto). Fin de la fase parcial : 23:51 horas

: 23:51 horas Fin total del eclipse penumbral: Madrugada del 28 de agosto a las 01:01 horas

Recuerda que estos horarios corresponden al tiempo del centro de México , por lo que si tienes el tiempo del Pacífico o del Sureste, solo debes hacer la conversión de horas.

¿Por qué se le dice Luna de Sangre al eclipse lunar?

La Luna se tiñe de rojo durante un eclipse lunar porque, aunque la Tierra bloquea directamente la luz del Sol, parte de ese destello atraviesa la atmósfera; al dispersarse, los tonos rojos y anaranjados logran llegar hasta la superficie lunar, dándole ese característico color rojizo, parecido a la sangre.

Este fenómeno, conocido como dispersión de Rayleigh, es el mismo que provoca los tonos rojizos y anaranjados de los atardeceres.

En este caso, la Luna no se pintará totalmente, ya que hablamos de un evento parcial. Lo que significa que el astro entra solo en la zona más oscura de la sombra terrestre, mientras el resto queda fuera.