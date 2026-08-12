¿Dónde sí y dónde no se verá el eclipse lunar de agosto en México?

Un fascinante eclipse lunar protagonizará un gran espectáculo; será parte de la gala nocturna de agosto, en específico durante la noche del 27 y 28. Te dejamos aquí la lista de lugares donde sí se verá en México.

En qué estados sí se verá el eclipse lunar del 27 de agosto y en cuáles no

Por si tenías la duda: México es uno de los mejores lugares para observar el eclipse parcial de luna del 27 de agosto. Y es que tan solo en este evento astronómico se podrá ver en los 32 estados del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el eclipse lunar del próximo 27 de agosto comenzará a notarse a las 19:23 horas del centro de México con la fase penumbral, un sutil cambio de luz que dará paso a la fase parcial a las 20:33 horas.

El fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo de oscuridad (y belleza) a las 22:13 horas, ofreciendo el esplendor de la noche. Tras este punto clave, la fase parcial irá retrocediendo hasta finalizar a las 23:52 horas, mientras que el evento concluirá por completo con el fin de la etapa penumbral a la 01:01 horas ya del 28 de agosto.

¿Cómo es un eclipse lunar parcial?

Se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, cubriendo con su sombra, de manera parcial (como es el caso del evento astronómico del 27 de agosto), la superficie de la Luna.

Durante este evento, una parte de la superficie lunar se oscurece temporalmente, creando un efecto visual fascinante para los observadores terrestres. La noche del 27 al 28 de agosto, viviremos un eclipse parcial de Luna muy espectacular, ya que más del 96% de la superficie lunar se oscurecerá; he aquí los detalles.

